Da noi a ruota libera ospiti 18 settembre: grandi nomi da Francesca Fialdini

Francesca Fialdini riparte con il suo talk: tutti gli ospiti del 18 settembre

La conduttrice toscana è pronta e carica per ripartire con la nuova edizione del suo talk e lo farà con un ricco parterre di grandi nomi. Infatti ospiti di Da noi a ruota libera dell’18 settembre saranno tre grandi donne del mondo dello spettacolo. La prima è Amanda Lear che concederà una lunga intervista alla padrona di casa tra aneddoti e retroscena sulla sua vita privata e professionale. L’iconico personaggio, inoltre, si metterà alla prova con giochi e soprese che permetteranno di scoprire aspetti inediti della sua personalità. Novità di questa edizione del talk, infatti, è che le interviste non saranno statiche ma più dinamiche ed interattive.

Ospiti Da noi a ruota libera del 18 settembre: Elisa Isoardi ed Emma D’Aquino

L’elenco degli ospiti di Francesca Fialdini del 18 settembre continua con un’altra conduttrice e volto Rai: Elisa Isoardi. Quest’ultima dopo un periodo di stop dalla tv è tornata in onda in questa stagione televisiva alla guida del programma Vorrei dirti che, in onda su Rai2 la domenica pomeriggio. Dunque la conduttrice piemontese subito dopo la sua trasmissione itinerante in giro per l’Italia sarà tra gli ospiti del talk di Rai1. Anche quest’ultima concederà una lunga intervista alla padrona di casa tra giochi e soprese e non mancheranno momenti divertenti ed emozionanti. Infine, nel salotto pomeridiano del talk della Fialdini ci sarà anche la giornalista e volto noto ed amato del Tg1 Emma D’Aquino, che sta muovendo i primi passi anche in veste di conduttrice perché in queste settimane è alla guida di Ribelli e prossimamente conduttrice di Amore criminale.

Da noi a ruota libera riparte con la nuova edizione: tutti gli ospiti della 1^ puntata

Svelati tutti gli ospiti di Francesca Fialdini per la prima puntata della nuova edizione del suo talk, in onda domani 18 settembre a partire dalle 17.20 su Rai1 non resta che aggiungere che accanto all’interviste a gente nota verrà data attenzione all’attualità raccontata a partire da storie particolari per poi allargare la riflessione ai temi di interesse collettivo. Di recente, invece, la conduttrice ha fatto una confessione a cuore aperto.