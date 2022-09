Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini confessa: “Un figlio? Ci penso ma…”

La conduttrice di Da noi a ruota libera confessa: “Non voglio un figlio senza un compagno”

Francesca Fialdini domani tornerà in onda con il suo talk domenicale è per l’occasione ha concesso una lunga intervista a DiPiùTv in cui si è sbilanciata anche sulla sua vita privata. La conduttrice toscana si è raccontata a cuore aperto, confessando di aver sofferto molto in passato per amore, di non essersi mai sentita all’altezza e che per questo anni fa ha iniziato un percorso di analisi. Adesso, invece, è felice accanto al suo compagno, del quale non ha svelato l’identità, ma alla domanda se pensa alla maternità ha frenato:

“Ad un figlio ci penso ma, anche se ammiro le donne che decidono di diventare madre senza un compagno al proprio fianco, io non ci riuscirei mai. È fondamentale che il desiderio sia condiviso da entrambi.”

Francesca Fialdini ammette: “In amore sono stata spesso insicura e fragile”

Durante l’intervista al settimanale, la conduttrice di Da noi a ruota libera ha ammesso che mentre da un lato nella sua professione è sempre stata certa e sicura di se, dall’altro in amore non è stato affatto così.

“Le mie grosse cadute sono state in amore. Sono stata spesso insicura e fragile. Ho riversato nella coppia le mie paure. Questo mi ha portato ad avere delle grosse cadute a non riuscire mai a trovare davvero la felicità.”

ha confessato la Fialdini che poi ha aggiunto come l’analisi l’ha aiutata tanto, che adesso è una donna più sicura innamoratissima del suo compagno.

Da noi a ruota libera nuova edizione, la conduttrice: “Ansia e paura”

La quarta edizione di Da noi a ruota libera prenderà il via domani, domenica 18 settembre, alle 17.25 su Rai1. La conduttrice durante l’intervista a DiPiùTv ha confessato di provare sentimenti contrastanti:

“Da una parte c’è felicità, ma dall’altra ci sono un po’ ansia e paura perché per me ogni stagione televisiva è una nuova sfida prima di tutto con me stessa.”

Francesca Fialdini ha poi aggiunto che in questa nuova edizione ci saranno più giochi e sorprese e tanti ospiti famosi e non che hanno fatto girare la ruota della loro vita per il verso giusto.