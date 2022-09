Domenica In, piccolo imprevisto per Mara Venier: “Mando in tilt la regia!”

Scritto da Denis Bocca , il Settembre 25, 2022 , in Domenica In

la conduttrice di Domenica In avverte la regia: “Non mando nulla di quello che abbiamo concordato”

Nuova puntata di Domenica In, la quattordicesima per Mara Venier, che può vantare grandi ascolti e apprezzamento da parte del pubblico che adora sedersi sul divano, la domenica pomeriggio, per seguire la sua storica trasmissione fatta di grandi ospiti, orchestra e tantissima allegria. Si è iniziato subito con Ballando con le stelle e la presentazione del cast da parte di Milly Carlucci, ma prima un piccolo imprevisto per la conduttrice, che ha avvertito il suo regista:

“Mando in tilt la regia! Non mando nulla di quello che abbiamo concordato”.

Mara Venier balla con un maestro di Ballando con le stelle a Domenica In

Nel corso della puntata di Domenica In, proprio all’inizio di questo nuovo appuntamento, la conduttrice si è prestata a ballare un attimo con uno dei nuovi maestri di Ballando con le stelle, che arriva direttamente da Cuba, e che sembra avere il ritmo nel sangue e tanta voglia di mettersi in gioco con la vip che le affiancheranno. Ma non solo ha ballato con lui, ma ha anche avuto l’ardire di togliergli la giacca per farlo muovere con una certa facilità. Insomma, puntata decisamente movimentata, tanto che dopo ha anche ballato con Samuel Peron, che le ha scompigliato i capelli e tutto quanto.

“Stai buono se no non sento nulla”: Mara Venier rimprovera il maestro Stefano Magnanensi

Piccolo rimprovero della conduttrice Mara Venier al maestro Stefano Magnanensi perché mentre Milly Carlucci presentava il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle la musica da lui messa copriva tutto quanto facendo un po’ di sana cagnara. Ma poi tutto è rientrato quando si è preferito lasciare solinga la voce di Milly, che ha presentato maestri e alcuni componenti del cast che si sono trovati nello studio di Domenica In, dove Mara Venier, che non ha mai avuto nessun dubbio, e che quest’oggi avrà tra gli ospiti anche Francesco Gabbani, Lino Guanciale, Sergio Castellitto e Pupi Avati.