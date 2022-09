Mara Venier non ha il minimo dubbio: “Penso che solo una pazza come me…”

Domenica In, la conduttrice lo ammette: “Solo una pazza come me poteva dedicare 14 anni della sua vita a questo programma”

Mara Venier ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero per parlare della sua vita privata e del suo impegno domenicale su Rai Uno. Proprio a tal proposito la giornalista del magazine ha subito fatto presente alla presentatrice di essere riuscita a battere ogni record, visto che ha condotto ben 14 edizioni del programma domenicale: “Persino Pippo Baudo si è fermato a 13 edizioni di Domenica In…” A questo punto la presentatrice, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha subito rivelato di essere stupita a sua volta di aver condotto così tante edizioni:

“Credo che soltanto una pazza come me possa dedicare 14 anni della propria vita a questo programma…”

Mara Venier non lo nasconde: “Nessuno mi prende più sul serio”

La conduttrice di Domenica In, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Vero, ha anche dichiarato di non essere mai riuscita a rifiutare la conduzione quando gliel’hanno proposto, soprattutto perchè da questa trasmissione ha ricevuto tanto: “A Domenica In non so dire di no, mi ha dato tutto…” Successivamente la presentatrice, che domenica intervisterà Milly Carlucci, ha anche fatto notare che spesso e volentieri ha detto che non avrebbe più condotto la trasmissione, ma poi di aver sempre fatto marcia indietro. Per tale ragione ormai ogni volta che lo annuncia nessuno le crede più: “Ormai non mi prendete più sul serio, ma io ogni anno dico che questo è l’ultimo…” Tuttavia è troppo affezionata per lasciare il programma: “Domenica In è nel mio cuore…”

La conduttrice lo confessa: “Sono preoccupata ed emozionata”

La giornalista del settimanale Vero ha poi chiesto a Mara Venier se per questa nuova edizione di Domenica In sente più responsabilità oppure emozione. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, non ha fatto mistero di sentire un mix di emozioni:

“Sono preoccupata ed emozionata…Sono sentimenti che vanno in contrasto…”

La presentatrice ha poi dichiarato che comunque arrivata a questo punto della sua carriera è arrivata alla conclusione di non dover più dimostrare niente a nessuno osando anche un po’ di più: “E’ arrivato il momento di rischiare…” Potrebbero esserci delle sorprese nelle prossime puntate di Domenica In?