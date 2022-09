È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici vicina alle lacrime: “Se n’è andato”

La conduttrice saluta Bruno Arena: “Se n’è andato, era sempre affettuoso con me”

Momento di dolore all’inizio della puntata di oggi mercoledì 28 settembre di E’ sempre mezzogiorno. Anche Antonella Clerici si è accodata al dolore dei colleghi per la morte dell’attore e comico Bruno Arena, scomparso nelle scorse ore all’età di 65 anni. Nelle battute iniziali del suo programma la presentatrice ha voluto salutare l’artista, al quale era legato da un rapporto di grande stima professionale, come spiegato dalla stessa conduttrice nello spazio dedicato al ricordo di Bruno. Queste le toccanti parole della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno in ricordo del componente de I Fichi d’India:

A proposito di cuore, perché lui ne aveva veramente tanto, era una persona carina, gentile, disponibile, oggi se n’è andato Bruno Arena dei Fichi d’India. Facciamo un grande applauso e lo ricordiamo con grande affetto. Era sempre molto affettuoso con me e mi faceva molto ridere

Antonella Clerici, inizio di puntata amaro: “Questa è la vita”

Proseguendo il ricordo di Bruno Arena Dei Fichi d’India, morto a 65 anni dopo anni di sofferenza in seguito all’aneurisma che lo aveva colpito quasi dieci anni fa, Antonella Clerici ha così parlato addolorata: “Purtroppo è così, questa è la vita”. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno è andata a unirsi ai saluti degli altri colleghi, come Eleonora Daniele che ha salutato con grande affetto l’attore nel corso della puntata di oggi di Storie Italiane, dopo l’annuncio dato dal figlio di Arena sui social. E l’Italia intera si stringe in un caloroso abbraccio alla famiglia dell’artista.

La presentatrice ricorda la speciale ricorrenza

Dopo aver dedicato l’introduzione di oggi alla morte di Bruno Arena dei Fichi d’India, Antonella Clerici ha poi voluto dare una notizia certamente più leggera e piacevole al pubblico da casa. La padrona di casa del format di Rai1 ha ricordato ai telespettatori come oggi per E’ sempre mezzogiorno sia in realtà una giornata speciale, visto che il programma da lei condotto è sbarcato in tv proprio il 28 settembre qualche anno fa. Il grande apprezzamento della gente, che ha sempre mostrato grande affetto nei confronti di Antonella ha poi fatto in modo che il programma proseguisse nel tempo.