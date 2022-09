Edoardo Tavassi, delicata operazione: “Sono costretto a farla perchè…”

L’Isola dei Famosi, l’ex naufrago fa una drammatica confessione: “Sono costretto ad operarmi”

Edoardo Tavassi è da sempre molto attivo sui social. Difatti quest’ultimo, dal momento in cui è tornato in Italia dopo aver partecipato all’ultima edizione del reality show adventure condotta da Ilary Blasi, ha sempre condiviso foto e video della sua vita quotidiana sul suo profilo personale instagram. E anche oggi ha fatto una storia, ma stavolta per fare un annuncio poco carino. Di cosa si tratta? Ha rivelato ai suoi numerosi follower che nei prossimi giorni sarà costretto ad affrontare un delicato intervento:

“Il miglior modo per iniziare la giornata è andare a fare una bella pre-ospedalizzazione. Mi devo operare…”

Edoardo Tavassi si deve operare al più presto: svelato il motivo

Edoardo Tavassi, subito dopo aver rivelato ai suoi numerosi follower su instagram di doversi operare al più presto, ha anche colto l’occasione per svelare il motivo: “Mi devo levare un polipo alle corde vocali…” Oggi infatti il fratello di Guendalina, che continua ad essere al centro del gossip, si è recato all’ospedale proprio per fare i dovuti controlli prima di affrontare questa operazione. Ovviamente ha anche cercato di ironizzare su tutta questa faccenda, come al suo solito: “Polipi, seppie, una frittura mista sulle corde vocali…” Tutti i fan si sono immediatamente precipitati per fare all’ex naufrago de L’Isola dei Famosi un grosso in bocca al lupo, nella speranza che possa rimettersi al più presto.

Guendalina Tavassi, suo fratello svela la sua più grande paura su questa operazione: “Temo che la mia voce possa cambiare”

Successivamente Edoardo Tavassi, sempre in questo suo sfogo su instagram, ha anche tenuto a precisare di non temere l’operazione, ma di essere più preoccupato per l’eventuale cambiamento della sua voce:

“La paura mia è che mi levano questo polipo e poi mi viene la voce di uno che si è pappato l’elio, immaginate…”

Difatti l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi non ha fatto mistero che la sua voce gli è sempre piaciuta. Si segnala inoltre che quest’ultimo ha fatto poco fa una nuova storia sul social fotografico per rivelare ai suoi fan che si opererà lunedì 19 settembre: “Sono sempre qua per farmi delle altre analisi…”