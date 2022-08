Edoardo Tavassi pronto a sposarsi dopo L’Isola dei Famosi? Tutta la verità

Isola dei Famosi, l’ex naufrago non lo nasconde: “Il mio sogno è sposarmi”

Edoardo Tavassi è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. Purtroppo però ad un passo dalla finale è stato costretto a ritirarsi dopo essersi fatto molto male ad una gamba. Oggi il giovane ex naufrago è tornato a parlare in una lunga intervista rilasciata ad Armando Sanchez su Novella 2000. Ed in questa occasione ha rivelato che il suo più grande sogno è quello di sposarsi: “Vorrei convolare a nozze ed avere una bella famiglia…” Ha poi tenuto a precisare che prima di fare un passo del genere ovviamente deve essere sicuro di avere accanto la persona giusta.

Edoardo Tavassi lo confessa per la prima volta: “Sono single per mia scelta”

Armando Sanchez su Novella 2000 ha poi fatto presente al ragazzo che sicuramente L’Isola dei Famosi gli ha dato modo di farsi conoscere al pubblico femminile, cogliendo l’occasione per chiedergli se dopo quella esperienza ha fatto conquiste. E il fratello di Guendalina Tavassi, il quale è finito al centro del gossip per via del suo rapporto assai tormentato con Mercedesz Henger, ha subito rivelato che al momento è single per sua scelta:

“In passato mi bastava che una donna fosse bella e subito la volevo conquistare, oggi invece ho bisogno di una donna che mi faccia divertire, che mi faccia stare bene principalmente dal lato emotivo…”

E al momento questo genere di ragazza non l’ha ancora incontrata.

L’Isola, l’ex naufrago non l’ha nascosto: “Mi è dispiaciuto abbandonare”

Il giornalista del magazine Novella 2000 Armando Sanchez ha poi chiesto ad Edoardo Tavassi se c’è rimasto male nell’essere costretto a lasciare il reality show adventure condotto da Ilary Blasi ad un passo dalla finale. E quest’ultimo non ha negato che sicuramente un po’ gli è dispiaciuto:

“L’Isola dei Famosi è un’esperienza bellissima che tutti dovremmo vivere, quando ci si trova in Honduras, lontano da tutto, inizi a capire l’importanza delle piccole cose…”

Durante quei mesi passati in Honduras è anche dimagrito tanto riuscendo adesso a sfoggiare un fisico davvero invidiabile: “Pesavo 112 kg, sembravo Babbo Natale e quando sono uscito ne pesavo 86…Formidabile…”