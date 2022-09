Elena Morali sconvolta dopo il suo arresto: “Trattata come una criminale”

Arrestata la popolare soubrette, che fa una drammatica confessione: “Sono stata trattata come una criminale”

Elena Morali è stata una delle concorrenti della scorsa edizione de La pupa e il secchione show. In questi ultimi giorni è però tornata prepotentemente sotto i riflettori per una bruttissima vicenda. Cos’è successo? In vacanza in Thailandia insieme al suo compagno Luigi Mario Favoloso è stata arrestata perchè in possesso di una sigaretta elettronica. A raccontare tutta questa brutta faccenda è stata lei stessa in un’intervista rilasciata oggi al giornalista di Novella 2000 Armando Sanchez:

“Ero sconvolta, trattata come una criminale, cosa avevo fatto di così tanto grave…”

La showgirl ha poi tenuto a precisare di non essere in possesso di una sigaretta elettronica, bensì di un oggetto per caricare.

Elena Morali accusa la guardia nazionale della Thailandia: “Hanno fatto una cosa legale”

La popolare showgirl, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, ha poi dichiarato che il suo compagno Luigi Mario Favoloso ha cercato in tutti i modi di difenderla prendendo addirittura la colpa, ma non c’è stato niente da fare: “Non volevano sentire ragioni…Dovevo essere arrestata…Quando ho poi detto che avrei voluto chiamare l’ambasciata si è scatenato l’inferno…” A questo punto il giornalista Armando Sanchez le ha chiesto perchè la guardia nazionale ha perso le staffe nel momento in cui ha sentito la parola Ambasciata. E la ragazza, che giorni fa è stata ospite da Barbara d’Urso proprio per parlare di tutta questa faccenda, ha colto la palla al balzo per lanciare un’accusa netta e precisa a questi poliziotti:

“Stavano facendo una cosa legale…Evidentemente il problema eravamo noi…”

Purtroppo è stata poi portata in cella, nonostante abbia supplicato clemenza: “Non c’è stato verso…”

Showgirl fa una rivelazione: “Solo quando abbiamo pagato una somma di denaro ci hanno lasciato in pace”

Il giornalista di Novella 2000 Armando Sanchez ha poi chiesto ad Elena Morali per quale motivo si sarebbero approfittati di loro, visto che erano semplicemente turisti. E la soubrette, con estrema schiettezza, ha subito dichiarato che pensa proprio non sia la prima volta che se ne approfittano, visto che pare sia capitata la stessa cosa anche ad altre persone in passato:

“Abbiamo capito che la polizia del posto ha l’abitudine di approfittarsi delle persone, lo hanno fatto anche ad alcuni amici e a parecchi miei follower…”

Questo brutto incubo è comunque finito appena il suo compagno ha dato loro 850 euro, come ha rivelato la stessa ragazza: “Solo così ci hanno lasciato in pace…”