Pomeriggio 5, Barbara d’Urso non ci può credere: “L’hanno arrestata”

Barbara d’Urso fa un annuncio choc in diretta: “Hanno arrestato la famosa soubrette”

E’ andata in onda anche oggi una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E all’inizio della seconda parte del programma la conduttrice ha colto l’occasione per fare un annuncio che ha lasciato tutti basiti. Di cosa si tratta? Ha rivelato che Elena Morali è stata arrestata in Thailandia (e per fortuna rilasciata nel giro di poche ore). In collegamento c’era proprio la diretta interessata, la quale ha spiegato il motivo per cui è finita dietro le sbarre. Prima però di darle la parola la presentatrice partenopea ha così commentato:

“Ti lascio garrula a La pupa e il secchione show e ti ritrovo carcerata in Thailandia…E’ una cosa abbastanza bizzarra…”

Poco dopo ha lanciato una clip in cui è stato spiegato ai telespettatori cos’è successo grossomodo alla soubrette.

Pomeriggio Cinque, la showgirl spiega perchè è stata arrestata: “Tutto per colpa di una sigaretta elettronica”

Una volta terminata la clip Barbara d’Urso ha dato la parola ad Elena Morali, che ha spiegato al pubblico a casa il motivo per cui è stata arrestata in Thailandia:

“Ci hanno fermato chiedendoci se avevamo sigarette…Ho detto di no…Poi hanno notato che in mano tenevo una sigaretta elettronica….”

Nel momento in cui hanno notato questa sigaretta elettronica la guardia civile l’ha informata che è illegale possederla nel loro Paese. A quel punto la ragazza ha confidato alla conduttrice, che nonostante i buoni ascolti ottenuti ieri pomeriggio ha comunque perso la sfida con il suo competitor, di aver chiesto di poter parlare con l’Ambasciata italiana facendoli irritare molto: “Si sono arrabbiati e mi hanno gridato che avrei passato la notte in prigione…E mi hanno portato in una cella…” Solo dopo che il suo compagno ha pagato il doppio della cifra che le guardie hanno chiesto come multa l’hanno liberata.

Elena Morali e la sua brutta disavventura, Arianna David insinua un dubbio: “Tutto molto strano”

E’ poi intervenuta la popolare opinionista di Pomeriggio 5, che dopo aver ascoltato in religioso silenzio la confessione della soubrette arrestata in Thailandia perchè in possesso di una sigaretta elettronica, non ha fatto mistero di avere qualche perplessità:

“A me fa strano che quel tipo di sigaretta di cui stai parlando sia vietata…E’ una cosa molto strana…”

Roberto Alessi ha poi dichiarato che come l’ha raccontata lei pare essere quasi un’estorsione. Barbara d’Urso ha poi chiuso la questione consigliando al pubblico a casa di informarsi sempre sulle regole di un determinato Paese prima di andarci in vacanza.