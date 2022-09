Paura per Eleonora Daniele a Storie Italiane: “Ho temuto per l’incolumità…”

Eleonora Daniele e l’aggressione in diretta all’inviata: “Ho temuto per la sua incolumità”

Si è raccontata con un’intervista pubblicata sulle pagine del numero di DiPiùTV uscito in tutte le edicole oggi la conduttrice di Storie Italiane, che da lunedì sarà di nuovo in onda dopo i tre mesi della pausa estiva. Nell’intervista in questione, ripercorrendo un po’ la sua carriera e la sua esperienza nel programma, ha ricordato, tra le altre cose, la diretta difficile di qualche anno fa, quando una delle inviate è stata aggredita mentre si trovava in collegamento da un quartiere periferico di Roma:

Se penso ai momenti difficili, mi viene in mente quell’episodio. Abbiamo perso il segnale con la giornalista e il cameraman per un quarto d’ora e ho avuto paura per la loro incolumità

ha dichiarato, ricordando che l’inviata stava indagando su un omicidio. “Per fortuna non ci sono state conseguenze peggiori” ha poi specificato.

“A Storie Italiane anche tanti momenti felici”, le dichiarazioni della conduttrice

I suoi dieci anni di esperienza alla guida del seguitissimo programma del mattino di Rai1 hanno regalato ad Eleonora Daniele anche tanti momenti belli, come da lei stessa precisato nell’intervista, ricordando per esempio i mesi della sua gravidanza: “I telespettatori sono stati con me fino all’ultimo giorno, due anni fa, motivo per il quale il mio programma è, in un certo senso, come un figlio per me”.

Sono legatissima a questa trasmissione. Ovviamente in futuro mi auguro di percorrere anche nuove strade e condurre altro, ma questo programma è cresciuto con me

ha dichiarato inoltre, anticipando che nella nuova edizione verrà dato ancora più spazio ai problemi dell’infanzia e dei giovani in generale, non nascondendo che da mamma sente molto vicini questi temi.

Eleonora Daniele felice e soddisfatta: “Festeggio vent’anni di lavoro in Rai”

Sarà un’edizione di Storie Italiane speciale quella che inizierà lunedì, essendo la decima per la conduttrice. Una stagione importante anche per un altro traguardo di Eleonora: questo è infatti il suo ventesimo anno in Rai. Con la ripartenza della stagione tv, dunque, il mattino di Rai1 torna alla struttura tradizionale, dopo i cambiamenti estivi degli ultimi mesi dovuti, appunto, all’assenza di Eleonora Daniele con il suo programma.