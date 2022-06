Storie Italiane finito: stravolta la mattina di Rai1 senza Eleonora Daniele

Unomattina e Storie Italiane finiti: ecco come cambia la prima parte della giornata di Rai1

Giornata particolare quella di oggi, lunedì 6 giugno 2022, per il primo canale della Rai, vista la partenza del palinsesto estivo. Non c’è più Unomattina, con la conduzione di Monica Giandotti, che ha salutato i telespettatori, almeno con l’edizione invernale, venerdì scorso; stesso discorso per Storie Italiane, dove una commossa Eleonora Daniele si è congedata tre giorni fa dal suo pubblico dando appuntamento a settembre. A fare gli onori di casa da oggi, come abbiamo già anticipato recentemente, è la squadra di Unomattina Estate, che rimane in video fino a mezzogiorno, cosa che non succedeva, invece, nelle passate estati. Il tutto è preceduto dal nuovo ‘TGUnomattina’, si chiama proprio così, che occupa il primo segmento della mattinata.

Unomattina Estate diviso in tre parti: ecco la struttura del programma della coppia Ossini-Soave

Da TvBlog scopriamo che la versione estiva di quest’anno del programma mattutino di Rai1 è divisa in tre segmenti: il primo, che inizia poco dopo le 9.00, prevede collegamenti con le sedi Rai in Italia e all’estero e tutta una serie di approfondimenti su come il nostro Paese sta ripartendo dopo gli ultimi due anni segnati dalla pandemia; la seconda parte del programma inizia alle 10.00 e vede Massimiliano Ossini parlare del futuro della green economy e di sostenibilità, mentre la collega Maria Soave fa conoscere ai telespettatori le storie di persone che hanno affrontato e vinto prove molto importanti; il terzo ed ultimo segmento, in partenza alle 11.00, vede invece come tema principale la rinascita culturale dell’Italia con tutti gli appuntamenti dell’estate, concerti, mostre d’arte e altro ancora.

Massimiliano Ossini alla conduzione di Unomattina Estate per la seconda volta

Dunque oggi, per Massimiliano Ossini, si è aperta ufficialmente la sua seconda esperienza alla guida del contenitore estivo del mattino di Rai1 che, lo ricordiamo, ha già condotto qualche anno fa in coppia con Valentina Bisti. E in una recente intervista ha parlato di tutte le novità di questa edizione. Di seguito vediamo invece una foto tratta dalla prima puntata, trasmessa oggi: