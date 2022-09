Elisabetta Gregoraci beffata, il compagno fa dietrofront: “Non so…”

Nota conduttrice sorpresa in dolce compagnia: lui si allontana per depistare i paparazzi

La macchina del gossip non si ferma e in queste ore sulle pagine del settimanale Chi è stato riportato uno scoop su Elisabetta Gregoraci. A quanto pare la nota conduttrice, che continua a professarsi single e ha trascorso buona parte dell’estate con l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco, avrebbe iniziato una conoscenza con l’imprenditore Giulio Fratini. I due erano stati visti insieme anche a Forte dei Marmi, ma la coppia non era mai uscita allo scoperto e i paparazzi non avevano mai immortalato nessun bacio o gesto che potesse ufficializzare l’unione. A Milano però i due sono stati visti di nuovo insieme (come visibile nella foto in fondo all’articolo tratta dal settimanale su citato), nel centro della città nei pressi di via Montenapoleone. “Hanno pranzato in zona e hanno iniziato a passeggiare tra le vie dello shopping” si legge sulla nota rivista in cui si sottolinea a l’imprenditore si è accorto della presenza di un fotografo e “ha cambiato strada”, lasciando la sola la compagna di passeggiata.



Giulio Fratini nega la storia con la conduttrice di Battiti Live? La strana risposta fornita ai paparazzi

A quanto pare però i paparazzi non si sarebbero fermati e avrebbero chiesto all’imprenditore come mai si sarebbe allontanato da Elisabetta Gregoraci alla vista degli obiettivi. La risposta dell’ex di Roberta Morise è stata piuttosto evasiva, ha infatti dichiarato al fotografo: “Non so di cosa tu stia parlando”. Peccato che nel frattempo la conduttrice si sia ritrovata sola, senza il suo accompagnatore, e abbia iniziato a guardarsi intorno per cercarlo, in base quanto riportato sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini. A quel punto una telefonata avrebbe chiarito ogni cosa.

Elisabetta Gregoraci lasciata sola dal compagno: una telefonata risolve tutto

All’improvviso sola tra le vie di Milano la conduttrice, che ha fatto una rivelazione a La vita in diretta di recente, è sembrata disorientata, in base quanto riportato sulla rivista su citata. Poco dopo però Giulio Fratini l’avrebbe chiamata per spiegargli il motivo del suo allontanamento e, a quel punto, sarebbe ritornato il sereno tra di loro. Insomma, la coppia non sarebbe ancora pronta per uscire allo scoperto. Da mesi ormai le voci su una loro presunta frequentazione si susseguono, ma a quanto pare i tempi non sarebbero maturi per ufficializzare la conoscenza. Intanto i fans della conduttrice fremono per vederla di nuovo felice accanto a un nuovo amore.