Elisabetta Gregoraci a La vita in diretta: “Nudi per la vita? Purtroppo…”

“Manca il coraggio con le malattie”, le parole della protagonista di Nudi per la vita

E’ intervenuta in collegamento nell’ultima parte della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, martedì 20 settembre 2022, Elisabetta Gregoraci, che stasera su Rai2 vedremo tra le protagoniste di Nudi per la vita, il programma condotto da Mara Maionchi che, come Elisabetta stessa ha ricordato nel suo intervento su Rai1, ha lo scopo di sensibilizzare i telespettatori invitandoli a fare prevenzione. “Parliamo di tumori, parliamo di prevenzione, ma cerchiamo in particolar modo di infondere il coraggio che molte persone purtroppo non hanno quando accadono queste cose” ha dichiarato.

Quello che lanciamo con questa trasmissione è un bellissimo messaggio

ha poi aggiunto.

Elisabetta Gregoraci a La vita in diretta: “Non pensavo fosse così emozionale Nudi per la vita”

“Stasera vedrete tante cose… vedrete come ci si è preparati a fare lo show, ma ascolterete anche tanti racconti” ha detto Elisabetta parlando con il conduttore de La vita in diretta, al quale ha poi rivelato anche: “Quando mi hanno chiamata per questo programma, non immaginavo fosse una trasmissione così emozionale e così profonda. Sono veramente felice di aver accettato”.

Nudi per la vita è un programma un po’ diverso dagli altri e forse ce n’era veramente bisogno, concedimi di dire questo

ha poi concluso. E Alberto Matano, rispondendole dallo studio, ha detto: “Conosceremo allora dei lati di te che non si sanno… io ti conosco bene, condividiamo il cuore calabro”.

I complimenti di Alberto Matano ad Elisabetta Gregoraci: “Bello che tu ti sia messa in gioco”

“E’ molto bello che tu abbia accettato di metterti in gioco” ha detto poi in conclusione il conduttore de La vita in diretta alla sua ospite, che prima della fine del collegamento ha ricordato le altre protagoniste donne di Nudi per la vita, come Maddalena Corvaglia, Alessandra Mussolini e Corinne Clery (che in una recente intervista ha raccontato di aver perso delle persone care).