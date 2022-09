Nudi per la vita, grande dolore per Corinne Clery: “Ho perso persone care”

Corinne Clery racconta perché ha deciso di partecipare al programma di Rai2: “Volevo fare parte del progetto”

Andrà in onda stasera, dalle 21:20 circa su Rai2, la terza puntata di Nudi per la vita che stasera e domani vedrà esibirsi la squadra delle donne. E tra le partecipanti c’è anche Corinne Clery che in attesa di stasera si è raccontata sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui ha spiegato di non avere avuto dubbi sulla sua partecipazione e di aver accettato subito quando ha ricevuto la proposta. Diversi sono i motivi che l’hanno spinta a dire di sì. Innanzitutto Corinne ama molto Mara Maionchi, conduttrice proprio del programma, poi c’è il fine nobile di lanciare un messaggio: quello della prevenzione.

“Nella mia vita ho avuto a che fare con il cancro. Ho perso persone care affrontando tanti dolori quindi volevo far parte di questo progetto”

conclude.

Non solo Nudi per la vita: periodo ricco per l’attrice

Tutto è pronto per la terza e penultima puntata dell’innovativo show di Rai2 che, con allegria e leggerezza, riesce a trattare un tema molto importante. E tra retroscena su Mara Maionchi, coreografie tutt’altro che facili e prove impegnative Corinne Clery è pronta a mettersi ancora una volta in gioco davanti al pubblico della prima serata di Rai2. Ma per l’attrice non c’è attualmente soltanto questo progetto lavorativo. Infatti in autunno sarà a teatro con una serie di letture tratte da Le relazioni pericolose di Choderlos de Laclos. E ancora, tra poco sarà al cinema in Mamma comando io di Federico Moccia e Next di Giulietta Revel.

Corinne Clery confessa: “Ho rifiutato progetti importanti”

Durante l’intervista l’attrice ripercorre la sua lunghissima e ricchissima carriera, costellata da importanti successi ma anche da periodi meno facili. E proprio sulla carriera Corinne, che stasera sarà a Nudi per la vita, ammette di avere alcuni rimpianti. In particolare dice:

“Ho rifiutato progetti importanti”.

Tra questi cita ad esempio Marcia trionfale di Marco Bellocchio. Lei era da poco in Italia, era giovane, e non conosceva la grandezza del regista. Probabilmente, come lei stessa confessa, in quel periodo è stata consigliata male.