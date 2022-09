Elodie, tanti nuovi progetti in arrivo: “Ecco cosa mi vedrete lanciare”

La cantante pronta a regalare novità ai fan: i nuovi progetti in arrivo

Come se non bastassero tutti i successi raccolti in ambito musicale negli scorsi anni, Elodie è pronta a regalare nuove emozioni e tanti progetti ai propri fan. La cantante è stata intervistata dal settimanale Chi, dove ha scoperto le carte sui possibili nuovi esperimenti. Di certo vedremo l’ex fiamma di Marracash continuare a fare quello che sa fare meglio, cantare e con successo. Ma Elodie ha anche altre grandi idee e intende tuffarsi a capofitto nel make-up, visto che il suo obiettivo è quello di avere una firma riconoscibile anche in quel campo:

Tutto ciò che faccio è frutto dell’amore che ho per questo lavoro. I progetti sono sempre tantissimi, per esempio mi piacerebbe realizzare una mia linea di prodotti

ha svelato l’ex allieva lanciata da Maria De Filippi in una intervista sulle principali tendenze riguardo la manicure.

Elodie lancia il suo libro: “L’ho sempre voluto fare”

Recentemente finita al centro del gossip dopo essere stata avvicinata a un famoso cantautore Elodie ha raccontato la sua esperienza biografica in un libro. Colei che è definita la “coach delle unghie” tanto amata dalle star ha parlato in una intervista esclusiva al settimanale gestito da Alfonso Signorini Chi: “L’ho sempre voluto fare – ha spiegato l’ex di Marracash – , i primi pezzi mi sono usciti letteralmente dalla penna in pieno lockdown, un modo per riconnettermi con il mondo. Volevo che tutti avessero a disposizione una guida completa ed esaustiva su come innamorarsi delle proprie mani”.

L’ultimo gossip accostato all’artista

Galeotta è stata La notta della taranta per Elodie. La tanto amata cantante all’immancabile evento ha incontrato tanti colleghi, tra cui anche il celebre artista Samuele Bersani, uno dei cantautori italiani più apprezzati in Italia. E immediatamente si è acceso il gossip dopo uno scatto in cui i due cantanti sono apparsi insieme, vicinissimi. A lanciare l’indiscrezione sull’avvicinamento tra i due è stato il portale Very Inutil People. Pare che nel dietro le quinte della sera de ‘La Notte della Taranta’ Elodie e il popolare cantautore sarebbero stati sorpresi in atteggiamenti particolarmente intimi.