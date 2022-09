Enrico Brignano e Flora Canto, problemi prima del matrimonio: “Un dramma”

Verissimo, la sua ospite disperata prima del suo matrimonio: “Non potevo crederci”

E’ da poco finita la prima puntata di questa nuova edizione del rotocalco condotto da Silvia Toffanin. E sul finire della puntata ha intervistato Enrico Brignano e Flora Canto, che poco tempo fa si sono finalmente sposati dopo ben 10 anni di storia d’amore. Dopo i saluti di rito la moglie del popolare attore ha confidato alla conduttrice che ci sono stati diversi problemi prima di convolare a nozze. Cos’è successo? Ha temuto che la pioggia potesse guastarle l’evento tanto atteso:

“Ho vissuto il dramma tutta da sola perchè lui dormiva…Sentivo un rumore d’acqua…Ho aperto la finestra e ho visto che pioveva…Sono stata tre ore in attesa che finisse…”

Enrico Brignano fa una rivelazione: “Il giorno delle nozze mi sono alzato con un forte mal di schiena”

I problemi per Flora Canto e suo marito non sono però finiti qua. Cos’altro è successo? L’attore appena si è svegliato ha avvertito un fortissimo dolore alla schiena. Poco dopo è intervenuta la moglie per svelare alla conduttrice ed agli spettatori in studio ed a casa che ha avuto il colpo della strega:

“Lui non ne ha mai sofferto…Da quando lo conosco non l’ha mai avuto…Ho cercato di tranquillizzarlo…”

I due non si sono però dati per vinti contattando il loro staff per risolvere il problema: “Sono arrivate tutte le punture e alla fine si è alzato…” E la presentatrice di Verissimo, che è rimasta spiazzata dalla confessione di Victoria Cabello, non ha potuto trattenere le risate.

L’attore non l’ha nascosto: “Al mio matrimonio ho provato emozioni forti”

Silvia Toffanin ha poi mandato in onda la clip del matrimonio tra Flora Canto ed Enrico Brignano. Una volta finito l’RWM la donna si è emozionata molto, tanto da non riuscire neppure a parlare. Per tale ragione ha preso la parola il marito a Verissimo, il quale ha confidato alla presentatrice che mai avrebbe pensato di provare emozioni così forti alle sue nozze: