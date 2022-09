Silvia Toffanin messa in imbarazzo da Victoria Cabello: “Lascialo stare”

Verissimo, l’ospite mette alle strette la popolare conduttrice: “Mi ero presa una bella cotta per il tuo compagno”

Oggi Silvia Toffanin, dopo aver fatto una lunga chiacchierata con Gabriel Garko, ha intervistato la collega Victoria Cabello, che recentemente è tornata in Tv mettendosi in gioco a Pechino Express. In questa occasione l’ospite ha parlato un po’ della sua vita costellata da bei momenti e da periodi complicati. Ad un certo punto quest’ultima ha colto la palla al balzo per svelare un retroscena, che ha spiazzato letteralmente la presentatrice del rotocalco. Cosa ha detto? Ha rivelato che da piccola si è presa una bella cotta per il suo compagno Piersilvio Berlusconi:

“Ho una cosa che ti devo confessare…Guardavo da piccola Drive In…Ed ero pazza di Piersilvio…Dov’è Piersilvio?”

E la Toffanin, dopo essersi fatta una bella risata, ha subito cercato di tagliare corto: “E’ a casa, lavora…”

Victoria Cabello non vuole tirarsi indietro con Piersilvio Berlusconi: la risposta stizzita della conduttrice

L’ospite non si è però tirata indietro confidando a Silvia Toffanin di aver sempre voluto baciare il suo compagno Piersilvio Berlusconi: “Io ho limonato chiunque…L’unico che non ho limonato è stato lui…” E la conduttrice di Verissimo, che poco prima ha intervistato Gabriel Garko, ha subito risposto stizzita di lasciarlo stare: “No, mi spiace…Lui no…Lascialo stare dai…” La Cabello però ha continuato a provocarla, chiedendole se almeno lo può toccare o farci una gag insieme. Tuttavia la Toffanin è rimasta ferma sulle sue posizioni. A quel punto l’ospite non ha potuto far altro che constatare quanto sia gelosa.

Silvia Toffanin senza parole: la battuta choc della sua ospite a Verissimo

Successivamente la conduttrice di Verissimo non ha potuto esimersi dal far notare a Victoria Cabello che non ha mai cambiato look in tutta la sua vita mantenendo il suo celeberrimo caschetto in ogni occasione. E quest’ultima ha subito fatto una battuta della sue lasciando senza parole la padrona di casa del salotto televisivo del weekend di Canale 5: “Morirò con la frangetta…” La conduttrice ha però subito cercato di bloccare la sua ospite, asserendo di credere sia meglio non parlare di certe cose: “Non parliamo di queste cose per piacere…”