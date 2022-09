Federica Panicucci, gesto per Barbara d’Urso: l’ha fatto a Mattino Cinque

Barbara d’Urso, la sua collega ricorda agli spettatori il suo ritorno in Tv : “Seguitela”

Stamattina è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Mattino 5. Ovviamente alla conduzione c’è sempre la collaudatissima coppia composta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Nella prima puntata della stagione il giornalista ha parlato di politica nella prima parte intervistando anche Silvio Berlusconi, mentre nella seconda la sua collega ha dato ampio risalto ai fatti di cronaca più importanti. Sul finire della puntata quest’ultima ha ricordato ai numerosi spettatori a casa che tra qualche ora andrà in onda la nuova puntata di Pomeriggio Cinque con alla guida la popolare conduttrice invitando tutti a seguirla (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Giusto il tempo per ricordavi che oggi riparte Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso…Tutti a seguirla…”

Federica Panicucci fa un grosso in bocca al lupo alla sua collega: l’ha detto in diretta

“Colgo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo a Barbara per il ritorno in Tv di oggi…”

Proprio con queste parole la conduttrice del programma mattutino di Canale 5 ha concluso la puntata di oggi. Insomma pare evidente che ormai le vecchie ruggini tra la padrona di casa di Mattino Cinque e Barbara d’Urso, che è stata insultata da Priscilla di Drag Race Italia dopo le sue recenti dichiarazioni sulla politica Giorgia Meloni, sono un lontano ricordo. Si ricorda che proprio la presentatrice partenopea se la dovrà vedere subito con l’agguerrita concorrenza rappresentata da Alberto Matano, che dopo le vacanze estive tornerà alla guida de La vita in diretta. Chi avrà la meglio nella sfida degli ascolti?

Grazie per averci seguito! L'appuntamento naturalmente è per domani con una nuova puntata di #Mattino5 😍 pic.twitter.com/sMSKUWkva1 — Mattino5 (@mattino5) September 5, 2022

Pomeriggio 5, la conduttrice è pronta al suo ritorno in Tv: “Non avete idea dell’emozione”

Si segnala inoltre che Barbara d’Urso qualche ora fa ha anche pubblicato un post su twitter in cui non ha nascosto ai suoi follower di essere assai emozionata per il suo tanto atteso ritorno nel pomeriggio di Canale 5 con il suo rotocalco:

“Non avete idea dell’emozione.. Non vedo l’ora siano le 17.25 per ricominciare Pomeriggio 5… È il NOSTRO rituale da 15 stagioni… A dopo…”

Quest’ultima è anche intervenuta nell’edizione delle 13 del TG5, asserendo che il format non cambierà la struttura: “Ci occuperemo anche tanto di politica…Ospiterò qua i leader di tutti i partiti in vista delle elezioni…”