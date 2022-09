Barbara d’Urso insultata da Priscilla di Drag Race Italia: “Sei una venduta!”

Barbara d’Urso non ha dubbi su Giorgia Meloni: “E’ una fuoriclasse”

La popolare conduttrice, che tra poche ore tornerà finalmente in Tv alla guida della nuova edizione di Pomeriggio 5, è stata ospite al Festival della TV. Ed in questa circostanza la presentatrice ha parlato di vari argomenti, tra i quali quello legata alla probabile vittoria della Meloni nelle imminenti elezioni politiche. Cosa ha detto? Ha rivelato che nonostante abbiano idee diverse su tante cose, tra cui i diritti civili, pensa che la probabile futura Premier (almeno in base ai sondaggi) sia una fuoriclasse:

“Penso che Giorgia Meloni sia una fuoriclasse…Combatte da anni e potrebbe farne una giusta…”

Parole che hanno fatto andare su tutte le furie Priscilla di Drag Race Italia.

Priscilla di Drag Race Italia non ha pietà della popolare conduttrice: “Sei una venduta!”

Come detto precedentemente le dichiarazioni rilasciate da Barbara d’Urso al Festival della TV su Giorgia Meloni non sono per nulla piaciute al volto del popolare talent show di Discovery. Difatti Priscilla ha dapprima ripostato su twitter le suddette dichiarazioni rilasciate dalla presentatrice di Pomeriggio Cinque, che da oggi avrà come traino Terra Amara, e successivamente ha rivelato di credere sia né più né meno una venduta:

“Ho sempre dichiarato pubblicamente il mio pensiero su Barbara d’Urso e lo ribadisco: VENDUTA!”

E a pensarla come lei anche tanti altri utenti sui social, che non hanno nascosto tutto il loro stupore nell’averla sentita fare simili dichiarazioni, visto che ha sempre portato avanti battaglie a favore del mondo LGBTQ+.

La conduttrice ci va giù duro con alcuni giornalisti e blogger: “Fanno davvero una brutta vita”

Barbara d’Urso, sempre in questa sua ospitata al Festival della TV, ha anche parlato di tutti quei giornalisti e blogger che hanno messo in dubbio la sua riconferma a Mediaset dopo aver dato la notizia che sarebbe tornata a Teatro. Difatti quest’ultima non ha nascosto di essersi fatta delle grasse risate nel leggere determinati articoli, aggiungendo di aver preferito non controbattere, onde evitare di incrementare le polemiche: