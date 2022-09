Federica Panicucci non si è trattenuta, diretta movimentata a Mattino 5

La conduttrice di Mattino Cinque non è riuscita a trattenere le risate per…

Nella seconda parte del programma mattutino di Canale 5 Federica Panicucci ha parlato con i suoi ospiti della Famiglia Reale inglese, che purtroppo circa una settimana fa è stata colpita da un grave lutto: la morte della Regina Elisabetta. Ad un certo punto la presentatrice ha mandato in onda una clip in cui Re Carlo III ha perso un attimo la pazienza in determinate situazioni. Una volta finito l’RWM la conduttrice non ha potuto negare di aver sorriso con i suoi ospiti nel vedere le espressioni fatte dal Re d’Inghilterra in determinate circostanze, tra cui quella legata alla firma della cessione: “C’è stato un momento di ilarità qui in studio…Però effettivamente…”

Federica Panicucci si scusa con il suo ospite: “Queste immagini fanno un po’ sorridere”

Successivamente la conduttrice di Mattino 5, evidentemente in imbarazzo per aver sorriso nel vedere le espressioni crucciate del nuovo monarca inglese, si è rivolta direttamente al suo ospite Antonio Caprarica (noto esperto sui reali inglesi) scusandosi, anche se non ha nascosto di credere sia davvero complicato non ridere:

“Antonio, mi scuserai…Queste immagini francamente mi fanno un po’ sorridere…”

L’ospite ha subito risposto alla conduttrice di non preoccuparsi, cogliendo però la palla al balzo per dichiarare di capire bene il motivo per cui il reale ha perso le staffe in quel modo: “Ha aspettato 74 anni per diventare Re e il giorno che deve firmare la cessione qualche sciocco gli riempie la scrivania di penne…”

Mattino 5, l’ospite fa una confessione: “Mi spiace molto per Carlo”

Successivamente Antonio Caprarica ha confidato a Federica Panicucci, che ieri mattina ha commesso una gaffe in diretta, di essere assai dispiaciuto per il nuovo monarca inglese che in futuro l’unica cosa che rimarrà del momento in cui ha firmato al cessione è il fatto che si è arrabbiato in quel modo. E la presentatrice del rotocalco mattutino non ha potuto far altro che dargli ragione: “In effetto è vero…” Quest’ultima ha poi mandato in onda un’altra clip in cui il reale si è arrabbiato dopo essersi sporcato le mani con la penna in Irlanda del Nord. Insomma non è ancora iniziato il suo regno ma c’è da dire che Carlo ha già avuto i suoi primi problemini.