Francesca Chillemi, confessione su Elena Sofia Ricci: “Rapporto particolare”

L’attrice di Azzurra su Elena Sofia Ricci: “Abbiamo imparato ad ascoltarci”

Momento d’oro per Francesca Chillemi: il 30 settembre debutterà con l’attesissima fiction Viola come il mare su Canale5 accanto a Can Yaman e in questi giorni è sul set di Che Dio ci aiuti 7. Nella settima stagione della fiction di Rai1 ci sarà il passaggio di testimone tra Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci che ha deciso di lasciare la serie. Tra le due attrici c’è sempre stato un ottimo rapporto confermato dalle parole dell’ex Miss Italia sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Tra noi si è creato un rapporto particolare: abbiamo imparato ad ascoltarci. Lei è una di quelle persone che ti fa sentire in famiglia. Quando giriamo scene commoventi, mi basta guardarla negli occhi per far spuntare una lacrima”.

L’attrice di Azzurra dice di essere cresciuta vedendo la collega al timone di Che Dio ci aiuti e ha imparato tanto.

Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi spiazza: “Ogni tanto un reset è necessario”

Non solo Francesca Chillemi (che ha fatto una confessione inaspettata) ma anche Azzurra è cresciuta, ha aperto il suo cuore, ha amato ed è stata amata e ora ha raggiunto una certa maturità che la porterà a prendere i voti. L’attrice dice di essere allergica alla parola responsabilità perché ritiene che in una serie la responsabilità non sia solo del protagonista ma di tutti quelli che ci lavorano. Poi aggiunge:

“E’ vero, va via Suor Angela e andranno via anche altri personaggi, ma tanti ne arriveranno e ci saranno ancora Suor Costanza ed Emiliano. Ogni tanto un reset è necessario”.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7: arrivano nuovi personaggi

I produttori di Rai Fiction e della Lux Vide confidano molto in Francesca Chillemi ed è per questo che le hanno affidato il ruolo da protagonista. Ma ci saranno tante altre sorprese e tante new entry. Pierpaolo Spollon, nel ruolo dello psichiatra Emiliano, sarà il protagonista maschile di Che Dio ci aiuti 7 e si trasferirà al Convento degli Angeli. Le riprese della fiction termineranno a novembre, probabilmente bisognerà attendere gennaio o marzo 2023 per la messa in onda.