Francesca Chillemi racconta il suo calvario: “Sto facendo fatica a…”

L’attrice non si nasconde: “Sto faticando a scrollarmi di dosso questo senso di pesantezza esistenziale”

Finalmente Francesca Chillemi è pronta a tornare. L’incantevole attrice siciliana, che il pubblico ha imparato apprezzare dal suo storico trionfo a Miss Italia in poi, fino al ruolo di Azzurra in Che Dio ci aiuti, riprende la scena e torna sulle reti Mediaset con l’attesissima serie Viola come il mare, in cui recita al fianco dell’amatissimo attore turco Can Yaman. Nel corso di una intervista rilasciata al magazine Voilà la bellissima artista e modella si è aperta, raccontando non solo curiosità e anticipazioni sull’ultima fatica professionale, ma toccando anche tasti personali:

Io nutro grande fiducia nel genere umano, stiamo attraversando un periodo storico complesso. Molta gente si sente un po’ persa e lo capisco. Io stessa faccio fatica a scrollarmi di dosso questo senso di pesantezza esistenziale che accompagna ormai il nostro quotidiano. Sono convinta che dobbiamo aiutarci l’un l’altro

Francesca Chillemi anticipa: “Viola porta dietro un passato di sofferenze”

C’è grande attesa per il debutto televisivo di Viola come il mare, nuova fiction prodotta dalla casa di produzione Lux Vide, capace di regalare grandi contenuti in questi anni al pubblico televisivo italiano, come Don Matteo e Che Dio ci aiuti. Intervistata da Voilà la incantevole attrice siciliana ha regalato qualche anticipazione sul ruolo che la vedremo ricoprire nella serie ormai in arrivo: “Viola è una giornalista di origini siciliane e milanese d’adozione, che si porta dietro un passato di sofferenze e come vedremo di segreti. Non ha mai conosciuto il padre e soffre di sinestesia” – ha svelato la Chillemi alla rivista – .

Viola come il mare, la protagonista parla del rapporto con il collega

Francesca Chillemi in Viola come il mare reciterà al fianco di Can Yaman. Dei due si è a lungo chiacchierato in questi mesi, con tanti gossip circolati sul loro conto e qualche dedica che ha fatto pensare a qualcosa in più di un normale rapporto professionale tra i due. Intervistata da Voilà l’attrice originaria di Barcellona Pozzo di Gotto ha riservato ulteriori belle parole per il collega: “E’ un ragazzo che si impegna e dona tantissimo”.