Francesco Chiofalo non ci sta e sbotta: “Mi hanno insultato pesantemente”

Drusilla Gucci, il suo compagno travolto dalle polemiche: “Sono stato inondato di insulti”

Nei giorni scorsi Selvaggia Roma ha rivelato su instagram di non avere niente contro agli omosessuali, ma di non essere d’accordo nel dare loro in adozione i bambini. Dichiarazioni che hanno scatenato un vero e proprio putiferio sui social, e non solo. In questa polemica c’è finito anche il suo storico ex fidanzato Francesco Chiofalo, il quale nelle sue storie su instagram si è sfogato amaramente chiedendosi cosa c’entrasse lui:

“Ma io che c’entro? Sono stato inondato di insulti perché la mia ex ha dato un giudizio sulle adozioni gay…”

Francesco Chiofalo prende le distanze dalla sua ex compagna: “Non la vedo da anni”

Successivamente il compagno di Drusilla Gucci, sempre in questo suo intervento nelle sue storie sul social fotografico, ha anche tenuto a fare un’importante precisazione. Di cosa si tratta? Il personal trainer ha dichiarato di non sentire la sua ex fidanzata Selvaggia Roma da anni, anche se l’ha vista al Festival del Cinema di Venezia pochi giorni fa:

“La mia ex non la vedo e non la sento da anni e dice questa cosa, ma io che ca*** c’entro? Non l’ho capito. Io questa non la vedo e non la sento da sette anni, ma chi la conosce a questa…”

Basteranno queste sue parole per mettere fine una volta per tutte a questa incresciosa polemica in cui è finito suo malgrado?

Il personal trainer chiede ai follower: “Vi prego non prendetevela con me”

Francesco Chiofalo ha poi concluso questo suo intervento su instagram chiedendo ai suoi follower di non prendersela con lui, anche perchè su determinate questioni ha sempre evitato di esprimere la sua opinione, come invece ha fatto la sua ex fidanzata:

“Per favore ragazzi non ve la prendete con me, perché sono discorsi che non intraprendo mai…Perché sono più grandi di me…”

E a proposito dell’ex non ha fatto mistero di averla vista al Festival del Cinema di Venezia, anche se ha ammesso di aver fatto di tutto per non incontrarla faccia a faccia: “Giravo la testa da un’altra parte… Chi la conosce questa?”