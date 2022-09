Francesco Chiofalo torna a parlare di Selvaggia Roma: “Non scorre buon sangue”

Francesco Chiofalo torna a parlare della sua ex Selvaggia Roma: “Ho fatto finta di non vederla, tra noi non scorre buon sangue”

Nelle ultime ore Francesco Chiofalo è tornato a parlare della sua ex Selvaggia Roma nelle sue storie Instagram. L’ex pupo protagonista de La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso la scorsa primavera a una domanda di un fan in merito al Festival di Venezia dello scorso anno, dove lui e la sua attuale compagna Drusilla Gucci hanno sfilato lo stesso giorno di Selvaggia Roma, ha tenuto a chiarire gli attuali rapporti con lei: “No, non ci siamo salutati. Io ho fatto finta di non vederla proprio. Tra noi non scorre affatto buon sangue”. In tanti ricorderanno la loro partecipazione a Temptation Island 2017, dove rimase impresso il soprannome Lenticchio che lei gli aveva dato.

La frecciatina che Francesco Chiofalo sembrò lanciare a Selvaggia Roma lo scorso anno: “Altri miei colleghi se la tirano di più”

L’anno scorso Francesco Chiofalo, che qualche settimana fa era stato ricoverato in ospedale, sembrò lanciare una frecciatina alla sua ex Selvaggia Roma proprio in riferimento al Festival del Cinema, che alcuni ricorderanno. Infatti l’influencer, parlando degli invitati al Festival di Venezia, aveva detto di sapere che lui non c’entrava nulla lì in mezzo, mentre altri suoi colleghi se la credono molto di più. Inoltre, Francesco Chiofalo ha chiarito una questione che crea discussioni e lamentele delle persone comuni, ovvero la partecipazione degli influencer al Festival del Cinema. Infatti, ha spiegato che gli influencer come lui sono invitati a vedere i film in concorso e, come tutti, devono passare sul tappeto rosso. Non ci sarebbe quindi un altro modo per raggiungere le sale dove si svolgono le proiezioni.

Francesco Chiofalo risponde arrabbiato a un fan: “Ancora con questa storia, non sono quel tipo di uomo”

Francesco Chiofalo dopo aver risposto alla domanda di un fan su Selvaggia Roma ha avuto il suo bel da fare per chiarire una volta per tutte il perché si è messo insieme a Drusilla Gucci, con alcuni che ancora sostengono che lo avrebbe fatto non per amore ma semplicemente per una questione materiale, di soldi. L’ex pupo ci ha tenuto a dire che lui è il classico uomo che paga sempre per la propria donna quando la porta a cena o in vacanza e quindi secondo questo ragionamento non gli converrebbe mettersi con una donna ricca: “Ancora con questa storia che mi conviene stare con Drusilla per una questione di soldi, io sono un uomo che solitamente paga per le proprie donne, per assurdo quando ti metti con una più “normale” economicamente è meglio perché se la porti a mangiare fuori o in vacanza è contenta, mentre se ti metti con una miliardaria la devi portare nei ristoranti dove un primo costa 150 euro, è peggio perché devi spendere un sacco di soldi”.