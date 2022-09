Francesco Totti si è pentito dell’intervista contro Ilary? Nuovo rumor

Ilary Blasi, il suo ex marito si è pentito di aver fatto quella famosa intervista? Spunta un nuovo retroscena

Sull’ultimo numero del settimanale Oggi è stato dedicato un intero articolo a Francesco Totti ed alla sua ex moglie. Ed in questa occasione è stato riportato un nuovo succoso retroscena. Di cosa si tratta? La giornalista che ha scritto questo pezzo ha rivelato di essere venuta a conoscenza che l’ex calciatore della As Roma pare si sia pentito di aver rilasciato la famosa intervista a Il Corriere della sera in cui ha sparato zero contro l’ex moglie:

“Nei giorni scorsi il capitano ha fatto trapelare di essersi ‘pentito’ della sua intervista a Il Corriere…”

Si ricorda che proprio in quell’intervista ha accusato l’ex di averlo abbandonato, di averlo tradito per prima e addirittura di avergli sottratto i Rolex.

Francesco Totti vuole riallacciare i rapporti con l’ex moglie? L’indiscrezione

In tanti potrebbero chiedersi il motivo per cui l’ex calciatore e capitano della As Roma si sia pentito di aver rilasciato quella famosa intervista a Il Corriere in cui ha fatto pesanti accuse nei confronti dell’ex moglie Ilary Blasi, la quale continua ad essere al centro del gossip. In base alle indiscrezioni raccolte dalla giornalista del settimanale Oggi pare che lo sportivo voglia fare un passo indietro per cercare di riaprire un dialogo civile con la popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi:

“Perchè adesso circola la parola ‘ripensamento’? Perchè fare una sorta di passo indietro potrebbe equivalere ad un tentativo di riaprire il dialogo…”

L’ex coppia verso una separazione consensuale? Tutti gli ultimissimi gossip

Successivamente la giornalista del settimanale Oggi ha fatto presente che se il presunto dietrofront di Francesco Totti venisse accolto molto positivamente da Ilary Blasi e dal suo legale forse questo matrimonio potrebbe concludersi molto più pacificamente con una separazione consensuale: “Converrebbe ad entrambi…” Intanto si segnala che Roberto D’Agostino sia a Domenica In che da Massimo Giletti ha rivelato che l’ex calciatore pare sia in possesso di messaggi molto compromettenti dell’ex moglie. Sarà vero? Chissà, intanto non c’è davvero un giorno in cui non spunti qualche nuovo retroscena sulla ex coppietta più amata dagli italiani.