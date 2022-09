Ilary Blasi replica a Francesco Totti? Lanciato un chiaro messaggio

L’immagine curiosa pubblicata dalla famosa conduttrice: si riferisce alla fine del suo matrimonio?

Nelle scorse ore non è di certo passato inosservato, un gesto di cui si è resa protagonista la famosa conduttrice Ilary Blasi sui social. La presentatrice de L’Isola dei Famosi dopo essere rimasta in silenzio in merito alle recenti dichiarazioni di Francesco Totti al Corriere della Sera, ha condiviso un’immagine che ha destato parecchia curiosità agli utenti della rete. In particolare la diretta interessata mentre si trova nella Vaccheria, uno spazio culturale ed espositivo di Roma, precisamente in una mostra, ha fotografato un dipinto di Andy Warhol che ritrae una mucca con le corna, che pare essere una chiara frecciatina indirizzata all’ex capitano.



Francesco Totti: “Non sono stato io il primo a tradire”. La presentatrice de L’Isola lancia una frecciatina?

La conduttrice Ilary Blasi al centro del gossip per la rottura con l’ex capitano, nella giornata di oggi, lunedì 19 settembre 2022, ha fatto capire di trovarsi alla mostra Flesh Warhol & The Cow, Le opere di Andy Warhol alla Vaccheria. La diretta interessata ha documentato la visita pubblicando una serie di scatti fotografici tra le storie del suo profilo Instagram, tra cui non sfugge una celebre opera realizzata dall’artista, ovvero una mucca che ha le corna a bella vista: con questa immagine sembra evidente che la presentatrice del reality show basato sulla sopravvivenza abbia voluto lanciare un messaggio. Nonostante la diretta interessata a differenza del padre dei suoi figli non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla separazione, non è la prima volta che fa trapelare degli indizi social. Di recente Il Pupone che sta continuando a viversi la relazione con la nuova fiamma Noemi Bocchi, ci ha tenuto a precisare sulla fine del suo matrimonio: “Non sono stato io il primo a tradire”. Finalmente è arrivata la reazione della showgirl, e al momento non è chiaro sapere con certezza se la sua è stata una stoccata verso l’ex marito.

L’inaspettata replica della showgirl argentina alla collega: “Da capire chi è la capra e chi la pecora!”

Inoltre la presentatrice de L’Isola dei Famosi ha anche pubblicato un video in cui si nota un cartello con la scritta Hillary e Belen, il nome dell’allevamento: la showgirl su cui Fabrizio Corona ha svelato un nuovo retroscena, ha ironizzato taggando la collega Belen Rodriguez nella fotografia in cui ci sono due pecore. La replica della conduttrice argentina non si è fatta attendere, visto ha dato questa spiazzante risposta: “Da capire chi è la capra e chi la pecora!”.