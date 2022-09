Francesco Totti ed Ilary Blasi: spunta un nuovo retroscena sulla loro rottura

Ilary Blasi ed il suo ex marito: hanno vissuto un anno da separati a casa? L’ultima indiscrezione

Ormai non c’è davvero un solo giorno in cui non spunti un nuovo retroscena su Francesco Totti e la sua ex moglie, che oltre un mese fa hanno annunciato la loro separazione lasciando tutti attoniti. Di cosa si tratta? Sull’ultimo numero del quotidiano La Repubblica è stato rivelato che la crisi tra i due pare non sia iniziata solo negli ultimi mesi. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dal popolare quotidiano pare che gli ex coniugi avrebbero vissuto da separati a casa almeno da un anno:

“Francesco Totti e Ilary Blasi hanno vissuto separati in casa per mesi e mesi, poco meno di un anno. A rivelarlo sono fonti vicine alla (ormai ex) coppia d’oro di Roma…”

E se questa indiscrezione venisse confermato il giornale ha rivelato di essere certo che potrebbe avere un peso non indifferente nella loro controversia legale: “La rivelazione rischia di avere un peso nell’ormai annunciatissima controversia legale…”

Francesco Totti e l’ex moglie travolti dal gossip: nuovo retroscena

Il quotidiano La Repubblica ha poi rivelato il motivo per cui Ilary Blasi e l’ex capitano della As Roma sono finiti in crisi, tanto poi da arrivare a decidere di separarsi definitivamente. Difatti sempre in base alle indiscrezione raccolte dal quotidiano l’ex calciatore, che è inevitabilmente finito al centro del gossip, avrebbe scoperto sul cellulare di lei alcuni messaggi compromettenti. Tuttavia lo sportivo e la conduttrice, per il bene dei figli, avrebbero deciso di dare una nuova possibilità al loro matrimonio, senza però successo.

La conduttrice ‘costretta’ al silenzio? Spunta un nuovo clamoroso gossip

Si segnala inoltre che giorni fa il portale di gossip Dagospia.it ha rivelato che Ilary Blasi pare non possa andare in Tv a rilasciare alcun tipo di intervista sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Il motivo? Quest’ultimo gliel’avrebbe negato. Qualora invece lei decidesse di rompere il silenzio la conseguenze non sarebbero affatto piacevoli, come ha fatto sapere il sito web: