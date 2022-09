Francesco Totti contro Ilary Blasi, interviene avvocato: “Escludo che…”

Ilary Blasi ed il suo ex marito ai ferri corti: interviene l’avvocato

Ormai è da luglio che non si fa altro che parlare della separazione tra Francesco Totti e la sua ex moglie. E la situazione tra i due pare essere decisamente peggiorata dopo la clamorosa intervista rilasciata da quest’ultimo sul Corriere della sera. Proprio sul popolare quotidiano ne ha dette di ogni sull’ex, arrivando addirittura ad accusarla di avergli sottratto i suoi amati Rolex. Proprio su questa intervista ha espresso la sua opinione sull’ultimo numero del magazine Nuovo l’avvocato matrimonialista Daniela Missaglia, che ha subito escluso nella maniera più assoluta che un legale possa avergli suggerito di rilasciare dichiarazioni di quel tenore:

“Nel caso delle dichiarazioni di Francesco Totti escludo che un legale possa avergli suggerito risposte simili…”

Francesco Totti si separa dalla popolare conduttrice, l’avvocato confessa: “Ecco cosa farà il giudice”

Successivamente l’avvocato matrimonialista Daniela Missaglia, sempre in questa lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha poi rivelato che il giudice, prima di prendere qualsiasi decisione economica sulla ex coppia composta da Ilary Blasi ed il popolare ex calciatore deve prima comparare le situazioni reddituali:

“Per poter assumere i provvedimenti economici il giudice deve prima comparare le situazione reddituali e patrimoniali delle parti…”

E sulla questione legata ai figli dei due ex coniugi, che continuano ad essere al centro del gossip, l’avvocato non ha mostrato il minimo dubbio: “E’ essenziale che i figli della coppia mantengano lo stesso tenore di vita che avevano prima della separazione…”

Separazione della coppia, l’avvocato non ha il minimo dubbio: “La privacy dovrebbe essere sempre garantita”

L’avvocato Daniela Missaglia ha poi rivelato al magazine Nuovo di credere che la privacy dovrebbe essere sempre garantita, anche se la coppia in questione è composta da Francesco Totti ed Ilary Blasi: “I processi non si fanno certo mediaticamente, gettando gli stracci in piazza…” Tuttavia la loro separazione è diventata immediatamente un caso mediatico, visto che sui giornali e sui social è stato detto tutto ed il contrario di tutto. Come andrà a finire tutta questa faccenda? Riusciranno a trovare un accordo pacifico senza tirarla troppo per le lunghe?