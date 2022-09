Franco Terlizzi, suo figlio Michael distrutto: “È un incubo senza fine”

Michael Terlizzi torna a parlare di suo padre arrestato: “Purtroppo l’incubo non è ancora finito”

Giorni fa Franco Terlizzi è finito in carcere perchè accusato di aver fatto da prestanome al figlio di un noto boss della Comasina venuto a mancare lo scorso gennaio. Suo figlio l’ha però sempre difeso con le unghie e con i denti, non facendo mistero di credere che suo padre presto riuscirà a dimostrare la sua innocenza. Oggi il ragazzo ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. In questa occasione ha rivelato che suo padre per fortuna è stato scarcerato, facendo però presente che l’incubo non è ancora finito:

“Adesso lo abbiamo di nuovo a casa…Riabbracciarlo è stato un momento emozionante…L’incubo non è ancora finito, ma lo affronteremo e ne usciremo insieme…”

Franco Terlizzi, suo figlio non lo nasconde: “Quando abbiamo visto i finanzieri siamo rimasti basiti”

Michael Terlizzi, sempre in questa sua intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, ha poi dichiarato che suo padre è stato arrestato praticamente davanti ai suoi occhi: “Stavamo dormendo quando verso le 5 del mattino hanno bussato alla nostra porta…” E quando sono andati ad aprire sono rimasti davvero senza parole nel vedere sul loro pianerottolo i finanzieri:

“Quando li abbiamo visti lì di fronte a noi non nascondo che siamo rimasti basiti…”

Il giovane, che è stato recentemente ospite da Barbara d’Urso per parlare di tutta questa incresciosa faccenda, ha confessato che nonostante sia passato un po’ di giorni dall’arresto ancora non è riuscito a realizzare: “Sono passati giorni e ancora non riesco a realizzare che cosa è accaduto…”

Arrestato l’ex naufrago dell’Isola, il figlio confessa: “E’ stato orribile”

Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto a Michael Terlizzi cosa ha provato nel momento in cui suo padre ed ex naufrago del reality adventure Franco Terlizzi è stato arrestato dalla finanza. E il giovane ragazzo, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito dichiarato che è stato tutto talmente veloce che non sono neppure riusciti a salutarsi: “Ci è bastato uno sguardo…E’ stato davvero orribile, ma ora è a casa ed è ciò che conta…” Ovviamente le indagini su questa brutta storia stanno proseguendo.