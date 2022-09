Barbara d’Urso gela il figlio di Franco Terlizzi: “Fondo di verità ci sarà”

Pomeriggio Cinque, Michael Terlizzi non ha dubbi su suo padre: “E’ innocente”

Oggi è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del rotocalco pomeridiano condotto da Barbara d’Urso. Ed in questa circostanza la conduttrice ha dato ampio risalto ai fatti di cronaca più importanti della giornata. Poco prima del classico talk show la presentatrice ha fatto una lunga chiacchierata con con il figlio dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, il quale è stato arrestato perchè accusato di aver fatto da prestanome al figlio di un boss della Comasina. Il ragazzo ha tenuto a precisare che suo padre è completamente estraneo ai fatti e che riuscirà a provare la sua innocenza:

“E’ innocente…C’è un’indagine e non posso sbilanciarmi…Lui si dichiara innocente perché lo è…”

L’ospite ha anche confessato oggi in diretta alla conduttrice che suo padre è stato praticamente arrestato davanti ai suoi occhi: “Io stavo dormendo e mi hanno svegliato…”

Barbara d’Urso lascia senza parole il suo ospite: “Sulle accuse mosse a tuo padre un fondo di verità ci dovrà pur essere”

Successivamente ha preso la parola la popolare conduttrice di Pomeriggio 5 chiedendo al figlio di Franco Terlizzi se l’arresto di suo padre è stato inatteso o meno, visto che comunque le accuse sono molto gravi e certo non sono piovute dal cielo:

“Per voi è stato un fulmine a ciel sereno? Continui a dire che tuo padre è innocente, ma le accuse sono molto gravi…Se sono arrivati a lui evidentemente un fondo di verità ci deve essere…”

Tuttavia Michael Terlizzi ha continuato a difendere suo padre, asserendo che nessuno in famiglia si sarebbe aspettato una potesse capitare una cosa del genere: “Io stavo dormendo…Ero bello tranquillo…E’ stato un fulmine a ciel sereno…”

Franco Terlizzi, suo figlio a Pomeriggio 5 confessa: “Ecco cosa pensa mio padre”

Barbara d’Urso, che ieri ha perso la sfida degli ascolti contro il suo compatitor, ha poi chiesto a Michael Terlizzi qual è il pensiero di suo padre su tutta questa intricata faccenda per cui è anche finito in carcere per qualche giorno. E l’ospite si è limitato a dire che l’ex concorrente de L’Isola ha continuato a professarsi estraneo ai fatti: “Si, ovvio…Dice di essere innocente perchè lo è…” E’ poi intervenuto uno degli avvocati che ha tenuto a precisare che tutto verrà al più presto chiarito perchè il suo assistito non c’entra assolutamente niente: “Avere certe amicizie non significa essere colpevoli…Forse i suoi modi esuberanti sono stati interpretati in altro modo…”