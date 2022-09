Gaffe di Elisabetta Gregoraci, sui social pesanti insulti! Cos’è successo

Incredibile gaffe della popolare conduttrice: il suo post è diventato virale sui social

Elisabetta Gregoraci è sempre stata molto attiva sui social. Ed in queste ultime ore ha pubblicato direttamente sul suo profilo instagram un selfie direttamente da una barca, cogliendo la palla al balzo per scrivere nella didascalia una massima di Frida Kahlo: “Se con un tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa…” Fin qui tutto bene, tranne per il fatto che ha storpiato il nome della popolare pittrice facendo scatenare l’ironia del web. In pochi minuti infatti il suo post con tanto di gaffe ha fatto immediatamente il giro dei social diventando virale.

Elisabetta Gregoraci insultata da un hater: il botta e risposta al veleno

Purtroppo questa gaffe commessa dalla conduttrice ha prestato il fianco a diversi leoni da tastiera, che non hanno subito colto la palla al balzo per insultarla e criticarla. Tra questi c’è anche chi c’è andato giù davvero molto pesante, facendo andare su tutte le furie l’ex moglie di Flavio Briatore, la quale pare abbia un nuovo amore: “Caciottara eri, caciottara rimani…” Un post che è non è passato certo inosservato agli occhi della popolare conduttrice, che ovviamente ha immediatamente risposto a tono all’hater di turno: “Idiota sei, idiota rimani…” E purtroppo gli insulti non sono finiti qua, visto che c’è anche chi si è permesso molto poco caninamente di darle della ‘capra’: “Neppure capace a copiare le citazioni. Totalmente capra, adoro…” Si segnala che da lì a poco il post è stato prontamente modificato dalla presentatrice, anche se ormai la frittata è già stata fatta.

La conduttrice al centro del gossip: ha trovato davvero un nuovo amore?

Si fa inoltre presente che Elisabetta Gregoraci è tornata prepotentemente sotto i riflettori del gossip per un suo presunto nuovo flirt. Difatti sembra che la popolare conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip stia frequentando un uomo, con il quale pare abbia ritrovato il sorriso. Lui chi è? In base alle indiscrezione sembra che quest’ultimo si chiami Giulio Fratini ed è un imprenditore. In passato ha avuto una storia d’amore sia con Raffaella Fico che con Roberta Morise. Sui giornali sono già state pubblicate diverse foto dei due insieme.