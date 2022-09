Gaffe TG La7 (VIDEO). La giornalista: “Benvenuti al telegiornale della destra”

Bianca Caterina Bizzarri commette una clamorosa gaffe in diretta: “Bentrovati a tutti voi dal telegiornale della destra”

Anche oggi è è andata in onda l’edizione del TG La7 delle 13.30. E alla conduzione c’era la giornalista Bianca Caterina Bizzarri, che ha iniziato subito a parlare dell’argomento più chiacchierato ormai da due giorni abbondanti: la vittoria del centrodestra alle ultime politiche. Peccato che nel dare il buongiorno ai numerosi telespettatori sintonizzati sul settimo canale nazionale ha commesso una clamorosa gaffe. Cosa ha detto? Come riportato dal portale televisivo TvBlog.it ha dato il buongiorno a tutti dal ‘telegiornale della destra’ (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo): “Buongiorno e bentrovati a tutti voi dal telegiornale della destra…”

Gaffe clamorosa della giornalista del TG La7, che si scusa subito: “E’ stato semplicemente un lapsus”

La gaffe in diretta della giornalista del TG del settimo canale nazionale, Bianca Caterina Bizzarri, ha subito fatto molto discutere sui social, anche se ovviamente un po’ tutti l’hanno scagionata, essendosi accorti che è stato senza ombra di dubbio un semplice lapsus. E come riportato dal blog televisivo TvBlog.it la giornalista, dopo aver lanciato un servizio, si è prontamente scusata per l’errore commesso, sottolineando il fatto che ovviamente non l’ha fatto a posta: “Mi devo scusare per il lapsus iniziale: il telegiornale di La7…” Il portale televisivo ha poi fatto presente che con tutta probabilità questa gaffe potrebbe presto finire a Striscia la notizia o a Propaganda Live.

"Benvenuti al telegiornale della destra"

Portarsi avanti #elezioni2022pic.twitter.com/6nb34M1akw — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 27, 2022

TG La7 e la gaffe in diretta della giornalista: anche una sua collega del TG1 ha commesso un errore

Si segnala che la giornalista Bianca Caterina Bizzarri non è stata certo l’unica ad aver commesso una gaffe in diretta su Giorgia Meloni e il suo partito. Difatti ad agosto la collega Elisa Anzaldo, alla guida della rassegna stampa della mattina del TG1, ha commentato il fatto che la futura premier pare sia passata dal tifare Lazio alla Roma, asserendo che questo non sarebbe neppure il suo peccato peggiore:

“Se peccato è in questo caso non è il peggiore di Giorgia Meloni…Ce ne sono tanti altri…”

E per questa battuta poco più di un mese fa è scoppiato un vero e proprio caos, tanto che la giornalista è stata costretta a scusarsi.