GF Vip, Alberto De Pisis attratto da Luca Salatino: “Mi mette soggezione”

L’ex tronista puntato dall’esperto di moda e gossip: “L’unico che si avvicina al mio genere”

Tra i concorrenti della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, c’è anche l’esperto di moda e gossip Alberto De Pisis. Il ragazzo che in passato ha avuto una breve relazione con Taylor Mega, durante una chiacchierata con due compagne di gioco non ha nascosto di provare una forte attrazione per Luca Salatino:

“E’ l’unico che si avvicina leggermente al mio genere, è un bonaccione, non ci ho parlato perchè mi mette soggezione, io sono timidino”.

L’ex fidanzato di Taylor Mega interessato a Luca Salatino: anche l’icona trans apprezza

Alberto De Pisis un protagonista del GF Vip 7 che ieri sera nel corso della prima puntata ha varcato la famosa porta rossa, nelle scorse ore si è lasciato andare a delle confessioni con Sara Manfuso e Elenoire Ferruzzi. L’esperto di comunicazione che ha dichiarato di essere omosessuale, ha spiazzato le sue coinquiline per non aver nascosto a entrambe di essere attratto dal fidanzato di Soraia Allam Ceruti, noto al pubblico per essere un ex tronista di Uomini e Donne. L’esperto di gossip e moda però ha ammesso che anche Amaurys Perez e Antonino Spinalbese non sono indifferenti ai suoi occhi. La giornalista che è sposata con il deputato del PD Andrea Romano non appena anche l’icona trans ha fatto capire di apprezzare l’ex volto del dating show pomeridiano che vede al timone Maria De Filippi, ha affermato: “Ve lo contendete, ma siete tremende!”

Il primo sfogo dello chef romano nella casa di Cinecittà: “Sento proprio la botta forte”

Intanto anche se sono passate pochissime ore dall’ingresso nella casa di Cinecittà, per Luca Salatino inizia a farsi sentire la nostalgia. L’ex tronista si è lasciato andare alle lacrime, ammettendo di sentire la mancanza della sua fidanzata: “Quanto mi manca, deve passare un po’ di tempo, sono uno che realizza subito, è bella questa cosa perchè vuol dire che sono innamorato, è dolore quando mi sveglio e non la trovo, quando devo andare a dormire, mi manca un botto, però so che è un’esperienza che ci lega ancora di più, è per noi”. Antonino Spinalbese non ha perso tempo per consolarlo: “Non ti rovinare la giornata proprio, è bello soffrire, soprattutto d’amore, in questo caso è una bella cosa, immaginati dall’altra parte le stai dando un regalo stamattina nel vederti così, lo trovo romantico, però non ci fare l’abitudine”. E’ intervenuto anche Amaurys Perez: “Vedrai quando avrai i figli. Per farti capire che per scaramanzia prima della partita se mia moglie non mi manda il messaggio vado in palla. Quattro mesi che convivete? E’ normale! Amico mio te la devi godere!”. Lo chef romano che prima di cominciare questa esperienza al GF Vip ha fatto una confessione, dopo aver ascoltato i consigli dei suoi compagni di gioco ha affermato: