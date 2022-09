Luca Salatino, confessione prima del GF Vip: “Soraia? Momenti difficili e…”

Concorrente del Grande Fratello vip svela sulla fidanzata: “Momenti difficili e complicità”

È stato svelato ieri il cast ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini. Il giornalista ha voluto fare una sorpresa ai fans della trasmissione, che partirà lunedì prossimo 19 settembre, con la settima edizione dedicata ai personaggi famosi. Confermata Sonia Bruganelli nei panni di opinionista, che sarà affiancata da Orietta Berti, tra i protagonisti ci sarà anche l’ex tronista Luca Salatino che in questi giorni dovrà salutare la sua fidanzata Soraia Allam Ceruti, conosciuta proprio nel salotto rosa di Uomini e Donne. Ci saranno lunghi mesi di separazione per la coppia che sta vivendo un amore fresco, ancora agli albori. Nonostante ciò il tronista e la corteggiatrice sembrano essere sicuri dei loro sentimenti, certi che la loro relazione non subirà contraccolpi. Su Instagram il ragazzo ha voluto postare una dolce dedica per la compagna, scrivendo:

“Risate, momenti difficili, complicità… L’amore è difficile da descrivere a parole”.

“Eravamo destinati ad amarci”, le dolci parole di Luca Salatino per la fidanzata

Il dolce post del concorrente del GF Vip è proseguito poi così:

“Credo che eravamo destinati a incontrarci e ad amarci. Sei la mia vita”.

Parole importanti quelle dell’ex tronista, innamorato perso della compagna, che fanno presagire a un futuro roseo con la compagna. Al momento i due protagonisti di Uomini e Donne vivono una storia a distanza. Lei infatti vive a Como, mentre lui continua a stare a Roma, città in cui lavora e segue gli allenamenti di boxe. Hanno deciso di non affrettare i tempi e vivere con naturalezza questa storia d’amore che chissà forse potrebbe portare ai fiori d’arancio in futuro. Per ora il prossimo passo sarà la casa di Cinecittà. Il reality condotto da Alfonso Signorini finirà per creare qualche frizione nella coppia?

Soraia Allam Ceruti risponde al fidanzato: “Si tratta proprio di destino, tu sei il mio cuore”

“Sai quante cose penso su di noi, qui si tratta proprio di destino, tu sei il mio cuore”. Queste le parole della compagna di Luca Salatino, in risposta al post su Instagram. Un post che è stato commentato con parole di stima e affetto da altri protagonisti di Uomini e Donne come Samantha Curcio, Diego Tavani e Aneta. Ora non resta che attendere lunedì prossimo per rivedere l’ex tronista destreggiarsi all’interno della casa più spiata d’Italia.