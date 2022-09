GF Vip, Daniele Dal Moro si difende: “Sono anni che mi prendo insulti”

Un concorrente della nuova edizione del GF Vip si sfoga: “Basta con questa storia”

Finalmente nelle scorse ore Dagospia ha svelato chi sono i personaggi che a breve faranno il loro ingresso nella casa del reality show condotto da Alfonso Signorini, in partenza a partire da lunedì 19 settembre 2022. Tra i concorrenti c’è anche Daniele Dal Moro, conosciuto dal pubblico proprio per essere un ex gieffino, che si sta facendo già notare per uno sfogo avuto sui social. Il ragazzo a quanto pare è stato preso di mira dagli utenti della rete, che si sono ricordati che quando era tronista di Uomini e Donne fece pesare le sue corteggiatrici scatenando una vera e propria bufera:

“In sostanza io non voglio nulla. Solo che non mi cac*te più il c***o con questa storia, perchè di p*rc*** ne ho già lette a sufficienza!”.

L’ex tronista prima dell’ingresso nella casa di Cinecittà chiarisce: “Ecco perchè ho pesato le ragazze a U&D”

Il portale Dagospia ha fatto sapere in esclusiva chi sono i ventitrè concorrenti pronti a varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip 7 e tra questi c’è anche Daniele Dal Moro, che ha vissuto questa esperienza televisiva ma nella versione nip che era condotta da Barbara d’Urso. L’ex gieffino nelle scorse ore ci ha tenuto a fare chiarezza su una passata polemica, scatenata per aver fatto pesare le ragazze che lo corteggiavano quando è stato tronista nel dating show che vede al timone Maria De Filippi. Per iniziare ha scritto:

“Quando ho fatto il tronista non ho pesato delle ragazze perchè mi interessasse sapere il loro peso corporeo. Mi fecero una proposta. L’idea era quella di far passare un bel messaggio in televisione. Il problema che potesse passare un messaggio sbagliato sapevamo ci fosse ma abbiamo voluto rischiare”.

L’ex tronista ha continuato a sfogarsi tramite dei post condivisi tra le storie del suo profilo Instagram , visto che prima di specificare di non essersi mai lamentato e di mettersi in gioco nei programmi solo per il piacere di fare un’esperienza e non per sfruttare la popolarità ottenuta ha scritto: “Io sono anni che prendo insulti e critiche gratuite”. A dire la sua ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza: