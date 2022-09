GF Vip, Giovanni Ciacci attacca Marco Bellavia: “Vuole avere visibilità”

Il noto stylist boccia il corteggiamento dell’ex conduttore: “Pamela ha bisogno di altro”

Nella nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, il concorrente Marco Bellavia ha avuto modo di ascoltare ciò che pensano gli altri inquilini, del suo corteggiamento nei confronti di Pamela Prati. Giovanni Ciacci ancora una volta si è detto convinto che l’ex conduttore di Bim Bum Bam non sia quello giusto per la showgirl:

“Lei ha bisogno di altro, sta rinascendo. Gli si attacca addosso per avere visibilità”.

La famosa soubrette dubbiosa sul suo spasimante: “Ecco perchè ho delle riserve”

Questa sera nel nuovo appuntamento del GF Vip 7, il conduttore ha chiesto a Pamela Prati e Marco Bellavia come procede tra loro. La prima a rompere il silenzio è stata la soubrette, non nascondendo i suoi dubbi:

“Non è iniziato niente ancora, è solo una simpatia, ho delle riserve, perchè non lo conosco, dorme con Gegia, a me va bene così”.

L’ex conduttore di Bum Bum Bam ha fatto capire di non mollare la presa: “Io credo alla mia storia, preparandomi bene riuscirò un giorno forse a conquistarla”. L’uomo però ha continuato il suo discorso facendo sapere di essere un po’ frenato al momento: “Non sono abbastanza equilibrato, le potrei dare fastidio, non ho dormito quattro, cinque giorni, ho un problemino”. A dire la sua ci ha pensato Charlie Gnocchi: “E’ innamorato perchè una donna come lei non le è mai capitata, e tutti lo prendiamo in giro, la vede come una dea”. E’ intervenuta anche Sara Manfuso: “Hai detto non sono equilibrato, per farla stare bene bisogna stare bene”. A rassicurare il 57enne che ha avuto contro tutti i suoi compagni di gioco è stato il conduttore: “Siamo tutti squilibrati”.

L’opinionista prende le difese di Marco Bellavia: “Mangiato dal branco”

A schierarsi dalla parte del corteggiatore di Pamela Prati è stata Sonia Bruganelli, che dopo aver detto di avere un po’ di imbarazzo empatico nei confronti del gieffino che dopo aver cercato di dare allegria si è reso conto di essere in un gruppo dove non gliene importa niente agli altri di quello che sta vivendo e come si sente ha aggiunto:

“Il branco lo vede in difficoltà quindi adesso se lo mangia perchè funziona così”.

Intanto Antonella Fiordelisi ha attaccato Giovanni Ciacci dicendogli: “Fai pace con il cervello, mi dici che sono il nulla cosmico”. Lo stylist ha risposto all’influencer che l’ha considerato in poche parole incoerente, giustificandosi: “Se ti ho alzato la voce ti chiedo scusa. Mai detto che sei la mia preferita”.