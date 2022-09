GF Vip, tutti contro Marco Bellavia. Manfuso senza pietà: “Si curi altrove”

Marco Bellavia in grande difficoltà nel reality show, Giovanni Ciacci: “Ha pianto tutta la notte”

Ore particolarmente difficili per il concorrente del Grande Fratello Vip. Difatti il mental caach è stato preso un po’ di mira da diversi inquilini vip della casa più spiata dagli italiani, i quali hanno messo in dubbio anche il suo interesse nei confronti di Pamela Prati. Una situazione davvero insostenibile per l’uomo, che nella notte è scoppiato a piangere ininterrottamente. A rivelarlo stamattina è stato il popolare stylist, che non ha nascosto di essere rimasto molto male nel vederlo così a disagio. Ore fa è stato bruscamente zittito anche da Gegia. Difatti l’uomo ha cercato di spiegarle il motivo per cui soffre, ma la donna gli ha chiesto di fare silenzio:

“Non m’interessa niente…Ho solo fame…Stai zitto oggi…Stai zitto…Ti do un consiglio…Dammi retta…”

Grande Fratello Vip, Sara Manfuso affonda il concorrente: “Vada a curarsi lontano da qua”

Nella puntata del daytime di oggi del reality show ha fatto irruzione Alfonso Signorini per dare le anticipazioni su ciò che succederà stasera. In questa occasione ha anche parlato in confessionale con Patrizia Rossetti e Sara Manfuso. E proprio a loro il conduttore ha chiesto chi tra gli inquilini della Casa di Cinecittà non riescono proprio a digerire. A questo punto ha preso subito la parola la moglie del politico del Partito Democratico, che nei giorni scorsi ha pensato di lasciare il gioco, non facendo mistero di non sopportare Marco Bellavia, arrivando addirittura a dire di credere abbia sbagliato posto per curare i suoi eventuali problemi: “Con Marco non ce la faccio più Alfonso…Veramente…Capisco che stia male, ma se si deve curare non è il GF il posto ideale…”

GF Vip, la concorrente stufa di Marco Bellavia: “Abbiamo provato in tutti i modi ad aiutarlo”

Successivamente ha preso la parola Alfonso Signorini per rivelare che in effetti in questi ultimi giorni ha notato che ci sono dei problemi con il concorrente, che si sta isolando sempre di più: “Ce l’avete un po’ tutti con lui…” Sara Manfuso è stata però molto categorica, asserendo che tutti in casa hanno provato a dargli una mano per fargli superare questa impasse, ma non c’è stato niente da fare: “Tendiamo la mano ma lui non l’afferra…Ci vuole trascinare…Anche no…” Stasera il conduttore farà luce su tutta questa faccenda?