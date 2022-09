GF Vip, l’avvertimento di Soleil Sorge ai concorrenti: “Vi terrò d’occhio!”

L’ex gieffina ironizza sulla nuova edizione del reality: “Triangolo? Spero cambino figura geometrica”

Soleil Sorge una protagonista più chiacchierata della scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, a partire da stasera sarà al timone del GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli. La nota influencer italo-americana è stata ospite di una puntata di Casa Chi, e durante la chiacchierata con la conduttrice Sophie Codegoni e i due giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, alla domanda se ci sarà qualche nuovo triangolo o una nuova strategia nella casa di Cinecittà ha ironizzato:

“Mi auguro che cambino figura geometrica. Un ottagono. Speriamo un po’ di filosofia, per sei mesi abbiamo dato abbastanza geometria nella scorsa edizione”.



La nota influencer sull’esperienza vissuta nella casa di Cinecittà confessa: “Ecco cosa mi ha portato”

Prima di condurre il format web su Mediaset Infinity del reality show di Alfonso Signorini insieme a Pierpaolo Pretelli, l’ex gieffina Soleil Sorge è stata ospite di Casa Chi. La famosa influencer ha fatto sapere cosa si aspetta della nuova edizione del seguitissimo reality show di Canale 5 in partenza questa sera: “E’ tutto meraviglioso, perchè vediamo delle cose che ci intrigano, mi auguro di vedere tante novità, un cast con tante sorprese, sono certa che ci saranno delle dinamiche nuove e diverse”. Poi riguardo all’esperienza vissuta nel noto reality ha dichiarato:

“Mi ha portato veramente una quantità di ricordi, ho filmati di me che cado, cose divertenti, momenti belli, ricordi indelebili“.

Alla domanda della giornalista Azzurra Della Penna: “Quale compito avrai? Quale ti sei ritagliata? Che ruolo vuoi rivestire?”, l’ex gieffina che nelle scorse settimane ha fatto una clamorosa smentita ha risposto lanciando un avvertimento ai concorrenti: “Mi conoscete, non mi piace limitarmi a una cosa, sicuramente terrò d’occhio tutti, le loro strategie”.

Soleil Sorge, spunta un retroscena sul rapporto con un ex gieffino: “Le ho scritto e non mi ha risposto”

Intanto l’ex gieffino Davide Silvestri ha fatto sapere in che rapporti è rimasto con la famosa influencer italo-americana, quando sono tornati alla vita di tutti i giorni. L’attore ai microfoni del programma radiofonico Non Succederà Più condotto da Giada Di Miceli, dopo aver detto che non sapeva che la sua ex compagna di gioco sarà al timone del GF Vip Party ha svelato un retroscena: