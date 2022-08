Soleil Sorge, clamorosa smentita: “Mai fatto provini per Avanti un altro”

Ex gieffina scartata dal programma di Paolo Bonolis? Lei smonta la fake news

Nelle scorse ore è stata annunciata la presenza di Sophie Codegoni una ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, nel cast della trasmissione che vede al timone Paolo Bonolis e Luca Laurenti con il ruolo della nuova Bonas. Il portale thepipol_tv ha lanciato un’indiscrezione clamorosa, riguardante un altra ex protagonista del programma che a partire dal 19 settembre 2022 tornerà a fare compagnia al pubblico con la sua settima edizione: “Chi invece è stata tagliata per via di una troppa sopvaesposizione è Soleil Sorge”. Quest’ultima non ha perso tempo per fare la sua smentita, smontando quindi le fake news:

“Mai fatto provini per Avanti un altro, ne avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi”.

L’annuncio della chiacchierata influencer: “Ecco quale ruolo ho accettato”. Si tratta del GF Vip Party?

Sophie Codegoni nota per essere una ex protagonista di Uomini e Donne e reduce dall’esperienza vissuta nella casa più spiata dagli italiani ha annunciato che sarà la nuova Bonas di Avanti un altro, in un’intervista concessa al settimanale Chi. Il portale thepipol_tv nelle scorse ore ha fatto intuire ai tanti utenti della rete che il provino di Soleil Sorge invece non sia andato bene, in quanto Sonia Bruganelli avrebbe preferito la sua ex compagna di gioco. La nota influencer italo-americana si è fatta sentire tramite Twitter, dato che oltre a precisare di non aver mai fatto alcun provino per la trasmissione condotta da Paolo Bonolis ha annunciato: “Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale”. Per concludere l’ex chiacchierata gieffina dopo aver augurato tanto successo alla modella e alla famosa imprenditrice ha scritto: “Try again e see you soon”. La showgirl nata a Los Angeles quando ha precisato di aver accettato un altro impegno di lavoro, potrebbe essersi riferita al fatto che a quanto pare sarà al timone del GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli, dato che al momento sono stati fatti i loro nomi.

Scintille tra l’ex coppia di U&D nelle registrazioni del noto show? “Hanno iniziato a stuzzicarsi”

Soleil Sorge che nelle scorse settimane ha deluso molti ex gieffini per non averli invitati al suo compleanno, intanto come è stato svelato di recente farà parte del cast di Back to school nella veste di concorrente, in cui ha ritrovato il suo ex fidanzato Luca Onestini con cui non è rimasta in ottimi rapporti. La pagina Instagram thepipol_tv ha anticipato che ci sono state scintille tra i due, durante le registrazioni dello show di Italia 1: “Fin dal primo giorno hanno iniziato a stuzzicarsi”.