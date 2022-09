GF Vip, Pamela Prati subito nel mirino dell’ex manager: “Chissà se…”

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 20, 2022 , in Grande Fratello

Pamela Prati entra nella casa più spiata dagli italiani: il conduttore la provoca subito

Poco fa ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip la popolare soubrette di origini sarde. E dopo aver ballato con i ballerini prima di varcare la famosa porta rossa è stata provocata un po’ da Alfonso Signorini, il quale ha colto la palla al balzo per mostrarle il famoso videoclip del loro scontro in una puntata della prima edizione del programma. Una volta finito l’RWM ha preso la parola immediatamente la nuova concorrente della versione vip del reality show sdrammatizzando: “Amore, ma guarda quante carezze che ti ho fatto…” Signorini ha poi chiosato: “Scontro tra titani…La verità è che ci amiamo…” La conduttrice ha poi rivelato che ha deciso di partecipare alla trasmissione per divertirsi.

Eliana Michelazzo si è scagliata contro la nuova concorrente del GF Vip: “Chissà se troverà l’amore stavolta”

Neppure il tempo di mettere piede nella casa più spiata che Pamela Prati è stata attaccata dalla sua ex manager. Cosa ha detto? Le ha scagliato una bella frecciata velenosa su instagram. Ovviamente riferendosi al famoso ‘Caso Mark Caltagirone’ ha scritto sul social fotografico di sperare che finalmente potrà trovare l’amore della sua vita nella Casa di Cinecittà:

“Chissà se stavolta troverà l’amore nella Casa…Intendo quello vero eh…”

L’ex manager della popolare soubrette, la quale ha fatto un appello poco prima di entrare nella Casa di Cinecittà, ha poi promesso a tutti i suoi follower che sicuramente se ne vedranno delle belle.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini annuncia: “Parleremo del caso Mark Caltagirone”

Durante la puntata di stasera il conduttore del reality show vip ha rivelato a tutti i telespettatori che nelle prossime serate verrà affrontato il ‘caso Mark Caltagirone’ con Pamela Prati, che finalmente dirà tutta la verità su tutta questa faccenda dopo un lunghissimo silenzio. Il presentatore ha poi fatto sapere che giovedì prossimo entrerà nella Casa il suo più acerrimo nemico (Giovanni Ciacci), con il quale avrà subito un acceso confronto. Insomma anche la puntata di giovedì prossimo pare sarà davvero pregna di polemiche e colpi di scena.