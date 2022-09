GF Vip, Pamela Prati lancia un appello ai fan: arriva una pesante critica

Pamela Prati fa un appello ai fan prima del suo ingresso nella Casa: le sue parole

Pamela Prati è senza dubbio uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7 più discussi per il suo recente passato, tra la partecipazione turbolenta al GF Vip 1, nella quale fu espulsa, e la discussa vicenda di Mark Caltagirone, nonostante il passato di tutto rispetto che la soubrette ha alle spalle. Cercherà sicuramente di rilanciarsi da stasera e, come fatto da Giovanni Ciacci qualche giorno fa, anche lei ha lanciato un appello ai suoi fan: “Tra poche ore mi toglieranno il telefono. Ma ci tenevo a ringraziarvi del vostro affetto che mi state dimostrando. Mi sta dando la forza di andare avanti. Mi raccomando, quando ci saranno i momenti difficili avrò bisogno di voi. Questo Gf Vip io non lo farò da sola, lo farò con tutti quanti voi, sarete un’unica cosa. Sostenete anche sui social. Difendete la vostra Pamela. Un bacio ed a presto!”.

L’attacco a Pamela Prati per il suo annuncio poco prima del suo ingresso nella casa del GF Vip

Pamela Prati, nei cui confronti si è esposto anche Maurizio Costanzo, dopo il suo annuncio sui social ha subito il duro attacco di Eliana Michelazzo, sua ex agente che ha dovuto all’epoca fare i conti con il famoso caso di Mark Caltagirone, la quale ha riposto in maniera piccata nelle sue storie: “Difenderti da cosa? Se non hai da temere nulla, perché giochi in difesa? Coda di paglia bagnatissima”. Inoltre la Michelazzo, appena saputa la notizia della partecipazione della soubrette al Grande Fratello Vip, ha anche affermato che parlerà nuovamente di Mark Caltagirone, il fidanzato fantasma spuntato qualche anno fa nelle dichiarazioni della Prati. Vedremo se sarà realmente così.

Le ultime sul Grande Fratello Vip 7 a poche ore dall’inizio del reality

Oggi in prima serata inizierà il Grande Fratello Vip 7 dopo circa sei mesi dalla passata edizione. Cosa sappiamo sul reality condotto da Alfonso Signorini? Oltre al fatto che la Casa sarà diversa e più grande, con anche lo studio del programma che è stato rinnovato, abbiamo scoperto nei giorni scorsi quello che sarebbe il cast completo che varcherà la porta rossa, con appunto Pamela Prati uno dei volti più noti e discussi. Le opinioniste saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti, che ha preso il posto di Adriana Volpe e che nelle ultime ore ha dichiarato il motivo per il quale ha accettato questo ruolo. Per toglierci gli ultimi dubbi non ci resta che attendere con trepidazione la prima puntata di questa sera in onda su Canale 5.