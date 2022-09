Ginevra Lamborghini, attacco da Dayane Mello: “Racconto fuori luogo”

La concorrente fa coming out nella casa di Cinecittà: la dura reazione di un’ex gieffina

Nelle scorse ore Ginevra Lamborghini una concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, ha rivelato che le piacciono le donne. Dayane Mello ha approfittato di un’ospitata al format dedicato al programma, trasmesso su Mediaset Infinity e che vede al timone Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, per lasciarsi andare a delle critiche nei confronti della musicista:

“Vogliono fare quelle storielle lì lesbiche. Io non sono lesbica ma sono bisessuale, ma non ho problemi a dirlo. Arrivare lì e giocare le stesse carte per prendere il pubblico lesbico lo trovo un po’ fuori luogo“.

La modella brasiliana fa un rimprovero ai concorrenti del noto reality: “Tutto troppo forzato”

Tra gli ospiti del format GF Vip Party c’è stata Dayane Mello, che ha indirizzato diverse frecciatine ai concorrenti. Per iniziare la modella brasiliana si è detta convinta che i protagonisti del reality tendono a copiare quelli delle passate edizioni: “E’ una cosa sbagliata. Devono essere loro stessi. Non devono essere amici di tutti, e devono dire da subito le cose in faccia”. Poi a uno dei tanti utenti della rete che ha sostenuto che Nikita Pelizon le somiglia, ha risposto precisando: “Di me al mondo c’è n’è una, il resto è fake”. L’ex gieffina ha continuato a lamentarsi del cast della nuova edizione:

“Io penso che da due giorni ne stanno raccontando di ogni, non risparmiano storie. Tutti raccontano le loro storie, inventano qualche storia triste. Tutto troppo forzato“.

Dayane Mello, stoccata all’ex di Belen Rodriguez: “Uno che vuole privacy fa un altro lavoro”

L’ex gieffina oltre a elogiare Alberto De Pisis sottolineando che lui non è la copia di nessuno, ha fatto capire di apprezzare molto Amaurys Perez: “Quando è entrato avevo l’acquolina in bocca”. La modella brasiliana soprattutto è arrivata a considerare fuori luogo, il coming out di Ginevra Lamborghini nella casa di Cinecittà: “A chi non piacciono le donne? Solo a uno scemo non piacerebbero”. Riferendosi invece al fatto che la musicista ha raccontato che sua madre le ha chiesto di non prendere parte a una cena di natale perchè doveva arrivare sua sorella Elettra a cui ha chiesto scusa ieri sera, ha sottolineato: “La mamma sarà contenta di sapere questo?”. Ovviamente l’amica di Soleil Sorge si è espressa anche su Antonino Spinalbese, lanciandogli una chiara stoccata: