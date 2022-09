Ginevra Lamborghini dopo la diffida della sorella Elettra: “Le chiedo scusa”

La concorrente spiazzata da un gesto della sorella al GF Vip 7: “Non me lo aspettavo”

Nella seconda puntata della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, non si poteva non parlare del rapporto interrotto tra la concorrente Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra. La gieffina è rimasta spiazzata quando il conduttore le ha detto che la cantante ha diffidato sia lei e il reality, visto che ha affermato:

“Non me lo aspettavo, però vediamo, insomma, conoscendola lo potevo immaginare dai!”.

La musicista torna a parlare del litigio con la nota cantante: “Forse ha avuto paura di essere oscurata da me”

Alfonso Signorini nell’appuntamento del GF Vip 7 di questa sera, ha invitato Ginevra Lamborghini a recarsi nella stanza super led per parlare della sorella Elettra, con cui la stessa non ha più alcun rapporto da novembre 2019. Il conduttore ha fatto rimanere la gieffina senza parole, dato che riferendosi alla nota cantante le ha detto: “Ci ha fatto arrivare una diffida a noi e a te”. Il giornalista ha espresso il suo parere: “Secondo me non era nemmeno necessaria, tu hai solo parlato benissimo, però è meglio cautelarsi”. Il pubblico ha avuto modo di riascoltare ciò che ha detto la gieffina in questi giorni: “Ho tentato tante volte in un riavvicinamento, penso che quanto tempo sto sprecando, non ci conosciamo, il natale dell’anno scorso è stato terrificante perchè non ero gradita a cena, sono stata io spesso esclusa”. Alla domanda del presentatore: “Hai bisogno di ritrovare un vostro rapporto, per la tua vita, com’è possibile che tu non sappia perchè c’è stata questa situazione tra di voi?” la 29enne ha risposto: “Qualsiasi sia la motivazione non do la colpa ai miei genitori, sono cose che accadono in famiglia, anche loro fanno fatica a inquadrare questo rapporto”. La musicista ha cercato di capire quale potrebbe essere la causa della lite con la sorella:

“Forse c’è stata una sensazione nei suoi confronti, paura di essere prevaricata, in qualche modo oscurata da me, non credo sia così, potremmo farle insieme certe cose, diciamocele le cose!”.

L’ex di Belen Rodriguez stuzzicato dal conduttore: “E’ stato notato il tuo interessamento”

Su invito di Alfonso Signorini, la ragazza ha fatto un appello alla sorella: “La mia porta rimane sempre aperta, le voglio chiedere anche scusa se mi sono comportata in modo indelicato, anche un po’ torbido, perchè ero accecata dalla rabbia, il sentirmi esclusa mi ha portato a detestare la situazione e a comportarmi male nei suoi confronti, le chiedo scusa”. Mentre Orietta Berti ha ipotizzato che tra le due possa essere accaduto qualcosa quando erano piccole, Sonia Bruganelli ha dato questo consiglio alla concorrente: “Deve avere la pazienza e la voglia di continuare e non mollare in questa direzione”. Sempre stasera il conduttore ha stuzzicato Antonino Spinalbese riportandogli un tweet: “Ogni scusa è buona per cercare Ginevra! Com’è sta storia, è stato notato il tuo interessamento“. Mentre la musicista ha sottolineato: “Non penso”, l’hair stylist ha ammesso: “Forse da fuori potrebbe anche essere”.