Ginevra Lamborghini e la lite con sua sorella Elettra: “Ho provato ma…”

Ginevra Lamborghini parla subito del suo rapporto con sua sorella Elettra: “Mi ha bloccato dappertutto”

Ginevra Lamborghini parlando con Cristina Quaranta ha già rivelato il rapporto burrascoso con la sorella più famosa Elettra Lamborghini, affermando che i rapporti si sono interrotti da tempo e la sorella l’ha bloccata dappertutto: “Ci hanno provato in tutti i modi, tutti mi dicono che il tempo passa e risolve le cose, io non ci credo, io penso quanto tempo sto sprecando, io le scrivo ma mi ha bloccato su Instagram, telefono, ha anche bloccato i miei amici”. Parole che hanno lasciato nello stupore totale Cristina Quaranta e Antonella Fiordelisi, con la prima che ha detto di aver perso suo fratello due anni fa e che quindi non bisogna perdere tempo con membri della propria famiglia.

“Passiamo il Natale separati”, Ginevra Lamborghini spiega di non avere rapporti con Elettra da anni

Ginevra Lamborghini non si dà pace e nelle prime ore di permanenza nella Casa racconta la sua versione sul rapporto tra lei e sua sorella Elettra Lamborghini: “Non mi vuole a Natale, a capodanno, facciamo il Natale separato dal 2019 e da allora non ci vediamo né parliamo, ci ho provato a suon di lettere, non so il motivo e secondo me non lo sa neanche lei, non abbiamo avuto un litigio ma una rottura netta”. Una separazione netta tra le due sorelle che si sapeva già da tempo, con Ginevra Lamborghini che nel suo video di presentazione per il GF Vip ha persino rivelato che è stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata al matrimonio della sorella. Un rapporto che sembra insanabile, chissà se il Grande Fratello potrà fare qualcosa e se Elettra Lamborghini risponderà alle accuse.

Grande Fratello Vip, le cose principali successe nella prima puntata

Ieri sera è andata in scena la prima puntata del GF Vip 7 che ha visto l’ingresso di tanti concorrenti nella casa più spiata d’Italia, tra cui quello discusso di Pamela Prati, con Alfonso Signorini che ha parlato di nuovo del caso Mark Caltagirone dicendo che la soubrette vuole chiarire una volta per tutte questa storia durante il suo percorso. Poi c’è stato il bacio non dato in piscina tra Sara Manfuso e Attilio Romita, con la donna che si è rifiutata. Nel suo intervento dall’hotel, Giovanni Ciacci promette scintille con Pamela Prati, dato che ha rivelato di non credere a nulla di quello che dice e che la donna non gli ha mai risposto al cellulare. Inoltre, la frizzante Elenoire Ferruzzi ha spiccato per la sua simpatia e teatralità e ha avuto anche un diverbio con Sonia Bruganelli in riferimento ai commenti negativi di qualche anno fa, con la moglie di Bonolis che l’ha messa in guardia dicendo che potrebbe diventare la sua peggior nemica.