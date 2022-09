Ginevra Lamborghini invita Elettra per un confronto: le reazioni di lei

Elettra Lamborghini lancia una serie di segnali al GF Vip e a sua sorella

Ieri sera è andata in onda una scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip 7 in cui sono successe moltissime cose, tra faccia a faccia, battibecchi e momenti di forti emozioni. Uno degli argomenti più chiacchierati da quando è iniziato il programma è senza dubbio il rapporto burrascoso tra le sorelle Lamborghini, che non si parlano dal 2019. Ieri Elettra, dopo la diffida della settimana scorsa, ha lanciato dei chiari segnali al programma e alla sorella: dapprima ha pubblicato una storia con la canzone di Fabri Fibra “Mal di stomaco”, per poi cancellarla immediatamente, anche se ciò non è sfuggita al popolo del web e a Giulia Salemi, che l’ha fatto notare ad Alfonso Signorini. Poi, la cantante ha messo like a un commento di un utente che diceva che se lei ce l’ha con la sorella un motivo c’è.

Ginevra e l’invito a sua sorella Elettra per un confronto: la cantante accetterà?

Dopo che Alfonso Signorini le ha mostrato il like della sorella in riferimento al commento dell’utente contro di lei, Ginevra, rimasta delusa da due gieffine, ha detto di non essere una santa non avendo l’aureola in testa e ha invitato espressamente la cantante per un confronto o nella Casa oppure anche in famiglia dopo la fine del programma. Il conduttore del Grande Fratello è rimasto sorpreso da queste reazioni delle sorelle e ha affermato che questo è un primo passo verso un riavvicinamento, anche se il popolo del web è diviso, con alcuni che danno ragione a una, altri all’altra, con altri ancora che invece in maniera pessimista dicono che il loro rapporto alla luce di ciò che è successo è fortemente compromesso, dato che Elettra non voleva la spettacolarizzazione in televisione del loro rapporto turbolento, come affermato anche dall’esperto di gossip Alessandro Rosica.

La sorpresa a Ginevra Lamborghini e lo scontro con una inquilina della Casa

Ginevra ha vissuto un’altra serata carica di emozioni perché, oltre alle reazioni social della sorella, ha anche ricevuto a sorpresa un videomessaggio del padre che si augura una riappacificazione tra le figlie, oltre a incoraggiarla ad andare avanti. Inoltre, la influencer ha poi affermato di essere rimasta male del comportamento di Sofia Giaele De Donà, dato che non si aspettava che lei avesse sparato veleno nei suoi confronti con altri concorrenti dopo che le due sembravano essersi chiarite nei giorni scorsi. L’ex concorrente di Ti spedisco in convento, oltre ad aver affermato che alcune persone l’hanno messa in guardia sulla sorella di Elettra, ha avuto una serata difficile in cui è stata attaccata quasi da tutti nella Casa e nello studio per il suo rapporto libero con il marito, subendo feroci critiche, oltre a finire in nomination.