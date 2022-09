GF Vip, Ginevra Lamborghini zittisce Sofia Giaele: “Hai sparato veleno”

Due gieffine hanno deluso la musicista che si sfoga: “Ci sono rimasta male”

Questa sera nella nuova puntata del GF Vip 7, la concorrente Ginevra Lamborghini ha avuto modo di ascoltare le critiche che le hanno rivolto alcune gieffine. La musicista non ha nascosto di essere rimasta delusa soprattutto da Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso ammettendo: “Ci sono rimasta male per loro due”.

La giovane influencer non molla la presa: “Il mio desiderio è sempre lo stesso”

In questi giorni la cantante e influencer Ginevra Lamborghini ha avuto l’ennesimo sfogo, per il fatto di non avere alcun rapporto con la sorella Elettra che l’ha diffidata. Il conduttore questa sera ha affermato: “Da quando sei nella casa soffri in modo particolare ogni volta che pensi al tuo rapporto con la sorella, provi una sofferenza che forse a casa tua non avresti considerato”. La 30enne ha dichiarato: “Mi distraggo, cerco di non pensarci, ho gli amici, tante persone che mi amano, tante cose alle quali per fortuna mi riesco ad aggrappare”. Alla domanda di Alfonso Signorini: “Avresti mai pensato di festeggiare i tuoi 30 anni dopo una vita passata in contrasto con lei?” invece ha risposto: “Non me lo aspettavo di passare questo giorno così, come ti ho detto mi distraggo molto, cerco di non pensarci”. La gieffina ha fatto capire di non mollare la presa:

“Da tre anni il mio desiderio è sempre lo stesso, mi auguro di fare presto pace con lei, e che si possa andare avanti”.

L’ammissione di Ginevra Lamborghini: “Non nego di essere un po’ esibizionista”

La musicista dopo la sorpresa del padre, ha visto delle clip in cui Sofia Giaele De Donà riferendosi al suo rapporto con sua sorella ha affermato: “Secondo me quando dice che hanno messo un punto non è vero, questa cosa le sta facendo gioco, non è una santarellina”. Anche Elenoire Ferruzzi si è lasciata andare a una critica: “Una donna ha delle regole….a scherzare in quel modo”. Mentre Sara Manfuso ha affermato: “Ha un rapporto con il corpo forse troppo sereno”. L’icona trans questa sera ha precisato: “Non c’era cattiveria”. L’imprenditrice e stilista di 23 anni, invece ha spiegato la ragione per cui sin dall’inizio non ha visto di buon occhio la cantante: “Sono entrata con dei pregiudizi sbagliando, ho chiesto scusa per questo, prima di entrare ho ricevuto una chiamata da un’amica in comune con Elettra, mi sono state dette delle cose non belle riguardo a lei, mi è stato sottolineato il fatto di starle lontano, ho deciso di abbattere la barriera, spiegandole che avevo dei pensieri su di lei, non l’ho fatto con cattive intenzioni, non volevo ferirla”. La musicista l’ha zittita: “Le cattive intenzioni non puoi dirle che non le avevi, ci sono modi di dire le cose, hai sparato del veleno, che non me lo aspettavo”. Infine si è lasciata andare a un’ammissione: