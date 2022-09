Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra: età, instagram, fidanzato, lavoro

Chi è la sorella di Elettra Lamborghini, pronta a varcare la porta rossa

Torna questa sera il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Tra i personaggi che varcheranno la porta rossa troveremo Ginevra Lamborghini, sorella della celebre cantante Elettra, tra i personaggi più apprezzati del piccolo schermo. Ginevra Lamborghini ha 30 anni, nata a Bologna il 25 settembre 1992, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Figlia di Tonino Lamborghini, è anche nipote del più celebre Ferruccio, il fondatore della storica azienda di motori. Sua madre è invece Luisa Peterlongo, in Lamborghini. Ha frequentato l’Università Cattolica di Milano, qui segue il corso di Scienze politiche e relazioni internazionali. Ginevra è una influencer, anche se lavora pure nella ditta di famiglia nel settore comunicazione, senza tralasciare la passione per la musica. Molto polare sui social, occhi castani e capelli a volte biondi altre castani per la sorella di Elettra, amante dei cambiamenti di look. E anche nella casa più spiata d’Italia certamente ne vedremo delle belle.

Ginevra Lamborghini e il rapporto con la sorella

Come noto da diverso tempo, in casa Lamborghini non scorre buon sangue tra Ginevra e la più famosa sorella Elettra. A quanto pare, le due sorelle hanno interrotto i rapporti a causa di una brutta lite avvenuta qualche anno fa che ha portato Elettra ad escludere la sorella anche dal suo matrimonio da sogno con il dj Afrojack. Chissà che nella casa più spiata d’Italia Alfonso Signorini non possa cogliere la palla la balzo per tirare fuori un argomento che da tempo incuriosisce i fan delle Lamborghini. Sicuramente entrambe preferirebbero tenere per loro le questioni private, difficilmente sarà dello stesso avviso il presentatore.

La situazione sentimentale dell’influencer: chi è il fidanzato

Ginevra Lamborghini, che nelle prossime ore entrerà nella casa del GF Vip insieme a tanti compagni di viaggio, ma resta un mistero capire se nel reality potrà trovare anche un compagno. Infatti non si sa molto della vita sentimentale della giovane bolognese, che tiene molto alla propria privacy, che sarà messa a dura prova in questi mesi e sicuramente gli spettatori capiranno qualcosa di più guardando il programma di Alfonso Signorini.