Giovanni Ciacci, rivelazione choc: “Conduttrice non voleva farmi lavorare”

Grande Fratello Vip, conduttore fa una clamorosa rivelazione: “Una conduttrice non voleva farmi lavorare perchè ho l’hiv”

Poco fa Alfonso Signorini ha chiamato nella mistery room Giovanni Ciacci per parlare della sua sieropositività. In questa occasione ha tenuto a spiegare tutte le cose su questa malattia, asserendo che adesso grazie alla scienza non si muore più come invece succedeva in passato. Ad un certo punto è intervento nuovamente il popolare conduttore, che ha colto la palla al balzo per fare una clamorosa rivelazione. Di cosa si tratta? Pare che una conduttrice, una volta che ha scoperto la sua sieropositività, abbia fatto di tutto per non farlo più lavorare:

“E’ vero che c’era una collega che ha avvisato un direttore di rete dicendo: ‘Guarda lui è sieropositivo non farlo più lavorare’?”

E lui ha confermato, asserendo che qualcuno gliel’ha detto: “Ti posso dire una cosa? Ringrazio questa persona…Grazie a questa persona così ignorante io sono qui…”

Giovanni Ciacci lo ammette per la prima volta: “Ho pensato di ritirarmi”

Successivamente il concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato che un giorno il suo ex manager l’ha informato che proprio per via della sua sieropositività non avrebbe più lavorato nel mondo dello spettacolo, o comunque avrebbe avuto diverse difficoltà. Per tale ragione ha iniziato anche a pensare di ritirarsi per sempre:

“Un mio ex agente mi disse che non mi avrebbero fatto più lavorare per via della mia sieropositività…Solo perchè ho detto questa cosa? E’ follia! E allora per questo sono voluto venire qua…”

Il popolare stylist, che poco prima ha attaccato Marco Bellavia, ha poi dichiarato di avere un obiettivo chiaro e tondo: sconfiggere lo stigma.

Adriana Volpe fa una sorpresa alla concorrente del reality show, che scoppia a piangere

Alfonso Signorini ha poi chiesto a Giovanni Ciacci di andare subito in giardino perchè ci sarebbe stata una bellissima sorpresa. E infatti si è ritrovato davanti una delle sue migliori amiche:

“Ti ricordi questa estate? Avevi mille paure, mille dubbi…Adesso l’hai detto al mondo intero…Io ho vissuto le tue fragilità…Hai dimostrato stasera il coraggio delle tue idee…”

Il concorrente del GF Vip non è riuscito a trattenere le lacrime per l’emozione.