GF Vip, Antonella Fiordelisi gelata da Pamela Prati: “Sei trasparente”

Antonella Fiordelisi si scaglia contro la popolare soubrette: “Non si è comportata bene”

In questi giorni Pamela Prati è riuscita a conquistare tutti i coinquilini, a parte una. Difatti l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo non ha nascosto di credere reciti una parte solo per farsi benvolere. Questa sua uscita stasera in diretta ha fatto molto discutere in casa perchè tanti si sono chiesti il motivo per cui l’abbia detto solo stasera e non nei giorni scorsi. Per tale ragione Alfonso Signorini ha voluto indagare a fondo sulla faccenda domandando alla diretta interessata perchè pensa male della coinquilina. E la ragazza, con estrema schiettezza, ha rivelato di essersi infastidita molto nel momento in cui la Prati a inizio puntata per vedere la clip riassuntiva di questi loro giorni passati nella Casa si è seduta davanti a lei oscurandola.

Pamela Prati non ha pietà della sua rivale al GF Vip: “E’ trasparente”

La popolare soubrette di origini sarde non si è comunque scomposta più di tanto per gli attacchi della sua rivale Antonella Fiordelisi. Difatti la Prati, con un sorriso beffardo stampato sul volto, ha subito fatto una battuta delle sue mettendola all’angolo. Cosa ha detto? Ha rivelato di credere non sia assolutamente colpa sua se è semplicemente trasparente:

“Amore scusami…Ma se sei trasparente mica è colpa mia…”

La battuta della showgirl, che poco prima ha snobbato Giovanni Ciacci, è piaciuta tantissimo al popolo del web, che ha condannato senza se e senza ma la Fiordelisi, asserendo di credere abbia messo in atto una strategia per far parlare di sè.

Grande Fratello Vip, Luca Salatino deluso dalla concorrente: “Sta facendo tutta scena”

L’attacco di Antonella Fiordelisi a Pamela Prati non è piaciuto granché neppure all’ex tronista di Uomini e Donne. Difatti quest’ultimo ha confidato stasera ad Alfonso Signorini di credere che la coinquilina abbia assolutamente sbagliato ad attaccare la soubrette sarda, ipotizzando che l’abbia fatto solo per fare un po’ di scena:

“Mi dispiace quando le persone magari non ti dicono niente durante la settimana e poi sbottano durante la puntata…Io ti dico una cosa in faccia quando la sento…Se poi devi farlo per farti vedere a me non piace…”

E gli applausi in studio si sono sprecati per lui.