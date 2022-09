Pamela Prati snobba Giovanni Ciacci: Sonia Bruganelli parte all’attacco

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 22, 2022 , in Grande Fratello

Giovanni Ciacci entra nella casa più spiata dagli italiani: gelo della popolare soubrette

Questa nuova puntata del Grande Fratello Vip è iniziata subito con Alfonso Signorini che ha annunciato l’ingresso nella Casa di Cinecittà del popolare stylist, il quale ha rivelato mesi fa sul settimanale Chi di essere sieropositivo. Dopo i saluti di rito Ciacci ha varcato la famosa porta rossa. Una volta dentro la dimora gieffina tutti sono andati a salutarlo e a dargli il benvenuto, tranne una persona: Pamela Prati. Difatti con quest’ultima i rapporti sono gelidi per via di tutte le critiche che ha mosso nei suoi confronti per tutto ciò che è emerso sul ‘caso Mark Caltagirone’.

Pamela Prati ignora il nuovo concorrente: interviene Sonia Bruganelli

Ovviamente la freddezza mostrata dalla popolare soubrette nei confronti di Giovanni Ciacci è stata notata anche dall’opinionista del Grande Fratello Vip, la quale ha subito chiesto spiegazioni alla diretta interessata:

“Stupisce un po’ l’atteggiamento freddo e schivo di Pamela…una situazione strana…E’ come se avesse visto uno spettro…”

A quel punto ha subito preso la parola la showgirl, la quale è stata attaccata da Lucia Bramieri, asserendo di non credere di essersi comportata male nei confronti dello stylist, nonostante tutto: “Assolutamente no…Ho salutato educatamente…” Ciacci ha quindi fatto una battuta delle sue: “C’è un gelo qui dentro…” E subito dopo la Bruganelli ha colto la palla al balzo per provocarla: “Hai un po’ la coda di paglia…” Pamela ha quindi perso un po’ la pazienza rispondendo a tono all’opinionista:

“Ma quale coda di paglia Bruganelli? Secondo me ti stai facendo solo dei film in testa…Nessuna coda di paglia…”

Grande Fratello Vip, Pamela Prati presa di mira da una concorrente: “E’ falsa”

Successivamente Alfonso Signorini ha chiesto agli altri concorrenti di esprimere una loro opinione nei confronti della soubrette sarda. E tra loro c’è chi ha espresso molto perplessità: Antonella Fiordelisi. Difatti quest’ultima non ha fatto mistero di credere sia assolutamente falsa: “Sta recitando…” Pamela però non si è scomposta più tanto, limitandosi a dire di credere che la coinquilina vip abbia preso semplicemente un abbaglio:

“Penso non mi abbia osservato a dovere…Forse in questi giorni è stata un po’ distratta…”

Le due si chiariranno nelle prossime ore?